Ahmet Aras CHP'den ayrıldı: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığını bağımsız sürdürecek - Son Dakika
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Ahmet Aras CHP'den ayrıldı: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığını bağımsız sürdürecek

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Ahmet Aras CHP\'den ayrıldı: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığını bağımsız sürdürecek
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP üyeliğinden ayrılarak görevini bağımsız sürdüreceğini açıkladı. Aras, şahsı üzerinden yürütülen siyasi tartışmaların kente katkı sağlamadığını belirtti.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP üyeliğinden ayrılarak görevini bağımsız sürdürme kararı aldığını açıkladı. Aras, "Bir süredir şahsım üzerinden yürütülen siyasi tartışmaların, kentimiz için yaptığımız çalışmaların önüne geçtiğini görüyorum. Bu tartışmaların Muğla'ya ve hemşehrilerimize bir katkı sağlamadığına inanıyorum" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'den ayrıldığını ve belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini duyurdu. Aras'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Sevgili hemşehrilerim,

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında, sizlerin güveni ve desteğiyle üstlendim. Bu yolda benimle omuz omuza yürüyen, emek veren bütün yol arkadaşlarımın katkısını; birlikte verdiğimiz mücadelenin, kurduğumuz dostlukların ve ortak emeğimizin kıymetini her zaman saygıyla taşıyacağım.

Bugün Muğla'mızın gündeminde çözüm bekleyen önemli meseleler, hayata geçirilmeyi bekleyen hizmetler ve geleceğimize yön verecek büyük sorumluluklar bulunuyor. Buna karşın bir süredir şahsım üzerinden yürütülen siyasi tartışmaların, kentimiz için yaptığımız çalışmaların önüne geçtiğini görüyorum. Bu tartışmaların Muğla'ya ve hemşehrilerimize bir katkı sağlamadığına inanıyorum.

Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi bağımsız olarak sürdürme kararı aldım.

Kararımın temelinde, Muğla'ya karşı taşıdığım sorumluluğu halkımızın iradesi ve kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürme anlayışı bulunmaktadır.

Belediye başkanlığı, ayrım yapmadan herkesin belediye başkanı olmayı gerektirir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da siyasi görüşü, yaşam biçimi veya yaşadığı yer ne olursa olsun her hemşehrimize aynı samimiyetle yaklaşmaya; Muğla'mızın bütün ilçelerine ve mahallelerine adaletle hizmet götürmeye devam edeceğim.

Hizmet anlayışımızın ölçüsü değişmeyecek: Güçlü bir altyapı, güvenli ulaşım, korunan doğa, desteklenen üretici, dayanışmayla güçlenen bir toplum ve çocuklarımıza bırakacağımız yaşanabilir bir Muğla için çalışacağız.

Merkezi yönetimle, kamu kurumlarıyla, siyasi partilerle, ilçe belediyelerimizle, meslek odalarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla Muğla'nın yararına olan her konuda iş birliği içinde olacağız. Kentimizin menfaatine yönelik her samimi adıma açık olacak, çözüm üretmek isteyen herkesle ortak bir zeminde buluşacağız.

Bu karar, geçmişimizi yok saymak değildir. Birlikte verilen emeğe, kurulan dostluklara ve paylaşılan mücadeleye duyduğum saygı daima devam edecektir. Aynı zamanda bu karar, Muğla'nın bugünü ve geleceği için taşıdığım sorumluluğun bir gereğidir.

Bugün aldığım kararda olduğu gibi, yarın üstleneceğim sorumluluklarda da halkımızın güvenini ve rızasını esas alacağım. Muğlalı hemşehrilerimin takdiri ve kentimizin öncelikleri, yoluma yön verecektir.

Benim tarafım Muğla'dır. Önceliğim hemşehrilerimizin huzuru, refahı ve kentimizin geleceğidir.

Muğla için çalışmaya, halkımızla birlikte yürümeye aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğim.

Sevgi ve saygılarımla."

Kaynak: ANKA
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