Muğla Büyükşehir Belediyesi 11 Milyon Ton Atığı Bertaraf Etti

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Mobil Geri Kazanım Tesisi ile 2016 yılından bugüne kadar 541 futbol sahası alanı dolduracak 11 milyon 400 bin ton atığı bertaraf etti. Büyükşehir Belediyesi ayrıca bu atıklardan 505 bin 103 ton geri kazanım malzemesi elde ederek, 68 milyon TL'lik tasarruf sağladı.

İl genelinde devam eden inşaatlarda oluşan atıklar, Büyükşehir Belediyesi'nin 13 ilçe için belirlediği hafriyat alanlarına getirilerek doğaya bırakılması engelleniyor. Atıklardan yol, altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere malzeme elde ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi, 2016'da kurduğu iki tesiste bugüne kadar 505 bin 103 ton bahçe toprağı ve yol alt dolgu, yastıklama ve gömlekleme, alt temel dolgu, filler, drenaj malzemeleri elde etti. Elde edilen malzemeler, Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinde kullanılarak yaklaşık 68 milyon TL'lik tasarruf sağlandı.