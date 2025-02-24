Muğla Büyükşehir Belediyesi B40 Sofya Zirvesi'ne Katıldı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi B40 Sofya Zirvesi'ne Katıldı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen B40 Zirvesi'ne katılarak Muğla'nın Balkan Kentleri Ağı'na üyeliğini sağladı. Zirvede yerel yönetimler arası iş birliğinin güçlenmesi ve Muğla'nın turizm ve kültür alanındaki hedefleri vurgulandı.

24.02.2025 18:06
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(MUĞLA)- Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras B40 Sofya Zirvesi'ne katılmak için Bulgaristan'a gitti. Zirvede Büyükşehir Belediyesi'nin Balkan Kentleri Ağı'na üyeliği gerçekleşti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Balkan kentleri arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Sofya'da düzenlenen B40 Zirvesine katıldı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 23-25 Şubat tarihlerinde düzenlenen B40 zirvesine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da katıldı. Zirvede Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Balkan Kentleri Ağı'na üyeliği yapıldı.

Balkanlarda yerel yönetimlerde işbirliğini güçlendirmek için B40 Balkan Kentleri Ağı 29-30 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenen İstanbul Zirvesi sonrasında 23 belediye başkanı tarafından imzalanan İstanbul Deklarasyonu ile kuruldu. Avrupa Birliği'nin doğu sınırını ve Avrasya'nın batı ayağını oluşturan Balkanlar'daki yerel yönetimleri bir araya getirmeyi hedefleyen ağ, belediye başkanları ve heyetlerin yerel yönetimlerin geleceğini, ortak çözüm önerilerini ve iş birliği alanlarını tartıştığı önemli bir platform olarak dikkat çekiyor. B40, kültürel mirasın korunmasından dijital dönüşüme, yeşil enerji girişimlerinden göçe kadar birçok konuda iş birliğini kapsıyor.

B40 Zirvesi'nde Muğla'nın üyeliği onaylandı

B40 Balkan Kentleri Ağı'na kurulduğu 2021 yılından sonra birçok belediye üye oldu. Balkan Kentleri Ağı'na Türkiye'den İstanbul, İzmir, Muğla, Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri ile Çanakkale, Edirne, Kırklareli Belediyeleri üye. Balkan ülkelerinden Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek'ten 73 belediye üye.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, B40 Zirvesi'nin Türkiye ve komşu ülkelerin belediyeleri arasında iş birliğini güçlendirdiğini ve ortak projelerle daha yaşanır bir dünya için çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"2021 yılında temelleri atılan Balkan Kentleri Ağı her geçen gün büyüyen yapısı ve üye belediyelerin karşılıklı işbirliği çalışmaları ile yoluna güçlenerek devam ediyor. Bu yıl Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da belediye başkanlarımızla bir araya geliyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye'mizin üyeliği de bu zirvede resmiyet kazandı. Bu ağın bir üyesi olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz.

"Muğla'mızı turizmin ve kültürün başkenti yapacağız"

'Yerel Ekonomik ve Kültürel İş Birliği, Bölgesel Ticaret, Turizm ve Kültürel Bağların Geliştirilmesi' konularında Balkan Kentleri olarak önemli adımlar atıyoruz. Turizm, kültür kenti Muğla'mızın sürdürülebilir turizm politikaları için tüm paydaşları bir araya getiren Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu'nu kurduk. Uluslararası fuarlarda 13 ilçemizi birlikte tanıtıyoruz. Dünya Kenti Muğla'mızı turizmin ve kültürün başkenti yapacağız. Bu tür zirvelerle uluslararası iş birlikleri ve deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Kültürel ve tarihi bağlarla birbirlerini tamamlayan Balkan şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımız için en güzel projeleri birlikte hayata geçireceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi B40 Sofya Zirvesi'ne Katıldı - Son Dakika

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