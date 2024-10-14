Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Burs Desteği

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversitede öğrenim gören öğrencilere burs sağlamak için "Muğla'nın Fidanları" projesini başlattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrenimi gören öğrenciler için "Muğla'nın Fidanları" projesini başlattı. Öğrencilerin geleceğine katkı sunmayı hedefleyen projeye başvurular devam ediyor.

Projede, hazırlanan web sayfası üzerinden öğrenciler ve bağışçılar bir araya getiriliyor ve talepler buradan alınıyor. Bağışçı olmak isteyen ile eğitim desteğine ihtiyacı olan öğrenciler, 'https://mugla.bel.tr/elele' internet sitesinden başvurularını yapabiliyor. Eğitim desteği, her yıl 10 ay boyunca ayda bin TL veya 5 bin TL barınma desteği olarak veriliyor. Eşleştirmelerin web sayfası üzerinden yapılacağı sistem de öğrencilerin İBAN numarası bağışçılar ile paylaşılarak direkt öğrencinin kendisine ulaşıyor.

Öğrencilerin ekonomik şartları göz önünde bulundurularak yapılması planlanan projenin ilk etabı başladı. Öğrencilerin 'https://mugla.bel.tr/elele' linkine tıklayarak 'Fidan ol' butonuyla başlattıkları süreç, sistemde talep edilen bilgileri doldurup formu göndererek kaydı oluşturmasıyla devam ediyor. Sürecin sonunda fidanlar, şartları da uygun ise bir bağışçı ile eşleşerek yardım almaya başlıyor.

Öğrencilere destek olmak isteyen bağışçılar da sisteme kolayca kayıt olabiliyor. 'https://mugla.bel.tr/elele' linkine tıklayarak açılan sayfada 'Bağışçı ol' butonuyla başlayan kayıt süreci sistemde talep edilen formların doldurulması ile sona eriyor. Bu sürecin ardından bağışçılar eşleştikleri öğrencilerin bilgileri için bekleyerek eşleşme tamamlandıktan sonra öğrencilere eğitim ya da barınma desteğinde bulunabiliyor.