Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Burs Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Burs Desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrenimi gören öğrencilere burs sağlamak amacıyla 'Muğla'nın Fidanları' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında öğrenciler ile bağışçılar, hazırlanan web sitesi üzerinden bir araya getiriliyor.

14.10.2024 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversitede öğrenim gören öğrencilere burs sağlamak için "Muğla'nın Fidanları" projesini başlattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrenimi gören öğrenciler için "Muğla'nın Fidanları" projesini başlattı. Öğrencilerin geleceğine katkı sunmayı hedefleyen projeye başvurular devam ediyor.

Projede, hazırlanan web sayfası üzerinden öğrenciler ve bağışçılar bir araya getiriliyor ve talepler buradan alınıyor. Bağışçı olmak isteyen ile eğitim desteğine ihtiyacı olan öğrenciler, 'https://mugla.bel.tr/elele' internet sitesinden başvurularını yapabiliyor. Eğitim desteği, her yıl 10 ay boyunca ayda bin TL veya 5 bin TL barınma desteği olarak veriliyor. Eşleştirmelerin web sayfası üzerinden yapılacağı sistem de öğrencilerin İBAN numarası bağışçılar ile paylaşılarak direkt öğrencinin kendisine ulaşıyor.

Öğrencilerin ekonomik şartları göz önünde bulundurularak yapılması planlanan projenin ilk etabı başladı. Öğrencilerin 'https://mugla.bel.tr/elele' linkine tıklayarak 'Fidan ol' butonuyla başlattıkları süreç, sistemde talep edilen bilgileri doldurup formu göndererek kaydı oluşturmasıyla devam ediyor. Sürecin sonunda fidanlar, şartları da uygun ise bir bağışçı ile eşleşerek yardım almaya başlıyor.

Öğrencilere destek olmak isteyen bağışçılar da sisteme kolayca kayıt olabiliyor. 'https://mugla.bel.tr/elele' linkine tıklayarak açılan sayfada 'Bağışçı ol' butonuyla başlayan kayıt süreci sistemde talep edilen formların doldurulması ile sona eriyor. Bu sürecin ardından bağışçılar eşleştikleri öğrencilerin bilgileri için bekleyerek eşleşme tamamlandıktan sonra öğrencilere eğitim ya da barınma desteğinde bulunabiliyor.

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Eğitim, Yaşam, Muğla, Burs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Burs Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:18 İzlanda maçı ertelenecek mi Futbolseverlerin beklediği haber geldi İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi
15:56 Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:45 Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaymakamlara ders gibi sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler
09:15 Haberler.com ekibi Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat
09:06 Avusturya’dan, Haaland’ın takımı Norveç’e gol yağmuru Avusturya'dan, Haaland'ın takımı Norveç'e gol yağmuru
08:54 Heyacan dorukta İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11’leri Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
08:51 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
08:48 Hüseyin Çelik’ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler Hüseyin Çelik'ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler
08:25 Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor
08:25 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık
08:23 Türkiye’nin tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
08:00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 17:59:57. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Burs Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.