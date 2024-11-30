Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ücretsiz Hpv Aşısı Desteğini Sürdürüyor

Güncel

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz HPV aşısı desteği vermeyi sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ağustos ayında hayata geçirdiği aşı desteğiyle dünyada ve Türkiye'de en sık rastlanılan kanser türlerinden olan rahim ağzı kanserinin önlenmesi ve rahim ağzı kanseri konusunda farkındalık yaratılması hedefleniyor. Aşı desteği 9-45 yaş arası, sosyal yardım alan, şehit yakını ve engelli bireylere ücretsiz olarak sağlanıyor. Yaklaşık maliyeti 10 bin TL olan HPV aşısı, 9-15 yaş arasındaki çocuklara iki doz, yetişkinlere ise üç doz şeklinde uygulanıyor. Aşıların steril ve güvenli bir ortamda yapılması amacıyla özel hastanelerle iş birliği gerçekleştiriliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz HPV aşısı desteğini basından ve sosyal medyadan öğrendiklerini söyleyen bazı vatandaşlar da hizmete ilişkin düşüncelerini, şöyle dile getirdi:

-Nilgün Ertuğrul: "Rahim ağzı kanseri konusunda endişelerim vardı ve HPV aşısını araştırıyordum. Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetini öğrenir öğrenmez iletişime geçerek aşımı yaptırdım. Başkan Ahmet Aras'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum."

-Yeliz Çomak: "Sosyal medyada bu hizmeti gördüğümde çok heyecanlandım. Aşının koruyuculuğunu bildiğim için tereddüt etmeden aşımı yaptırdım. Bu desteği sağladığı için Başkanımıza sevgilerimi iletiyorum."

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Barış Akıncı, aşı desteğinin Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatları doğrultusunda başlatıldığını belirterek, "Tüm vatandaşlarımızın HPV aşısı yaptırması sağlıkları açısından çok önemli. Biz bu hizmeti, sosyal yardım alan, şehit yakını ve engelli bireylerimiz için ücretsiz sunuyoruz" dedi.

"En büyük zenginliğimiz sağlık için projelerimiz devam edecek"

Başkan Aras ise HPV aşısı uygulaması ile hem vatandaşların sağlığını düşündüklerini hem de bu konuda farkındalık yaratmak istediklerini söyledi. Aras, "Sağlık en büyük zenginliğimizdir. Ülkemizde sağlık alanında bazı hizmetlere her vatandaşımız ulaşamıyor. Burada Büyükşehir Belediyesi olarak biz devreye girdik. Hem vatandaşlarımızın yanında olmak hem de toplumda farkındalık yaratmak için HPV aşı uygulamasını başlattık. Kadınlarımızın sağlığı, toplumun ve çocuklarımızın sağlığı anlamına geliyor. Sosyal belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımıza birçok alanda destek olurken, sağlık hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Sağlıklı yarınlar bugünden başlar" diye konuştu.