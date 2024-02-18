Muğla'da 67 Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 67 Aranan Şüpheli Yakalandı

Muğla\'da 67 Aranan Şüpheli Yakalandı

Muğla'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 67 kişi yakalandı. Hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, silahla tehdit gibi suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde operasyon düzenlendi.

18.02.2024 17:49
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Muğla'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, çeşitli suçlardan aranan 67 kişinin yakalandığı bildirildi.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde farklı suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, silahla tehdit, hükümlü ve tutuklunun kaçması, resmi belgede sahtecilik, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve diğer suçlardan aranan 67 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Muğla'da 67 Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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