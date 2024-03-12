Muğla\'da Akbelen Ormanı\'nın çevresindeki tarım arazisi kamulaştırıldı

ESMA TURAN
Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen ormanının çevresindeki 190 parsellik tarım arazisi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldı. İkizköylülerin avukatlarından Remzi Kazmaz karara ilişkin, "Bu maden sahasının altında Bodrum'un içme suyu mevcut yani Bodrum'a yakında su gelmeyecekken bir kez daha bu suyu engellemek amacıyla, aynı zamanda köylünün yaşam alanlarını elinden almak amacıyla yapılan bu işlem hukuksuzdur. Zaten baştan sona kadar hukuka aykırı olan Akbelen'e yeni bir hukuksuzluk daha eklenmiştir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan acele kamulaştırma kararına göre; Akbelen Ormanı'nın çevresindeki İkizköy, Çamköy ve Karacahisar'da bulunan toplam 190 parsellik tarım arazisi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldı.
"BU İŞLEM DERHAL İPTAL EDİLMELİ VE DURDURULMALIDIR"
Kararın ardından açıklamalarda bulunan İkizköylülerin avukatlarından Remzi Kazmaz şunları söyledi:
"Akbelen'de, İkizköy'de, Çamköy'de yine katliam devam ediyor. Bilindiği üzere uzun zamandan beri YK inşaatın Yatağan'daki termik santrallere kömür çıkartmak üzere Akbelen'deki birçok çam ağacının kesilmesi ve yaşam alanlarının gerçekten ortadan kaldırılması ile başlayan ve yıllarca devam eden Akbelen çevre hukuk mücadelesi şu an da mahkemelerde devam etmek üzereyken maalesef bu gece yarısı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Akbelen İkizköy ve Karacahisar da bulunan tam 193 parsel tarım arazisinin acele kamulaştırma yoluyla linyit sahası olarak açıklamasına müsaade etmiş ve imza vermiştir. Halbuki bütün Türkiye'nin ve dünyanın dikkatlerini üzerine çeken Akbelen'deki bu olayın karşısında, tam kamuoyunda bu olaylar durmuşken, maden şirketlerine bu yaşam alanlarının, tarım arazilerinin tekrar peşkeş çekilmesi ve maden linyit alanı olarak açılması düşündürücü. Biz defalarca söyledik ki bu maden sahasının altında Bodrum'un içme suyu mevcut yani Bodrum'a yakında su gelmeyecekken, bir kez daha bu suyu engellemek amacıyla, aynı zamanda köylünün yaşam alanlarını elinden almak amacıyla yapılan bu işlem hukuksuzdur, hukuka aykırıdır. Zaten baştan sona kadar hukuka aykırı olan Akbelen'e yeni bir hukuksuzluk daha eklenmiştir. O da Cumhurbaşkanı'nın bu gece Resmi Gazete yayınlanan hazine kamulaştırma yoluyla 193 tane tarım arazisinin linyit alanına kazandırılması üzerine yapılan bu işlemdir. Bu işlem derhal iptal edilmeli ve durdurulmalıdır."
Son Dakika › Güncel › Muğla'da Akbelen Ormanı'nın çevresindeki tarım arazisi kamulaştırıldı - Son Dakika
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