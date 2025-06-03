Muğla'da Arıcılara Ekipman Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da Arıcılara Ekipman Desteği

03.06.2025 15:39  Güncelleme: 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi iş birliğiyle 34 arıcıya maske ve körük dağıttı. Başkan Ahmet Aras, arıcılara yönelik desteklerin süreceğini belirtti.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi iş birliğiyle, Menteşe'nin Dağpınar Mahallesi'nde 34 birlik üyesi arıcıya, maske ve 300 körük dağıttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "13 ilçemizin tamamında arıcılara yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz. Ekipman, eğitim ve tesis desteği gibi birçok alanda üreticimizin yanında olacağız" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve tarımsal üretimi artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bitkisel ve hayvansal üretimin artırılması, ürün kalitesinin yükseltilmesi, sürdürülebilir tarımın yaygınlaştırılması ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla birçok projeye imza atan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda arıcılara yönelik yeni bir destek programını daha hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen proje ile Menteşe'nin Dağpınar Mahallesi'nde 34 birlik üyesi arıcıya maske ve 300 körük dağıttı.

"Belediyemiz üyelerimize toplam 3 bin adet maske dağıtarak destek oldu"

Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, "2020 yılından sonra iklim değişikliğinden dolayı tarımın önemi arttı. Farkındalık oluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde üyelerimize maske ve körük dağıttık. Arıcılarımız için bu maskeler şart. Bu yüzden maske dağıtımı çok önemli bir proje. Büyükşehir Belediye'miz üyelerimize toplam 3 bin adet maske dağıtarak destek oldu" dedi.

"Elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, "Menteşe'miz toprağına, doğasına ve üreticisine sahip çıkan yapısıyla örnek bir tarım kentidir. Arıcılık ise bu kentin en değerli üretim kollarındandır. Emek veren, yılmadan üretmeye devam eden arıcılarımızın her zaman yanında olmaya çok önem veriyoruz. Menteşe Belediyesi olarak bizler de üretimin her alanında olduğu gibi arıcılığın da sürdürülebilirliği için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"13 ilçemizin tamamında arıcılara yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz"

Aras ise projeye ilişkin olarak, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, tarım ve hayvancılığı desteklemek, üreticimizin yanında olmak bizim için bir sorumluluktur. Muğla'mız ülkemizin arı üretiminde öncü şehirlerinden biridir. Biz de bu potansiyelin farkındayız ve Muğla'mızda üreticimizi güçlendirecek her türlü desteği sağlamaya devam ediyoruz. 13 ilçemizin tamamında arıcılara yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz. Ekipman, eğitim ve tesis desteği gibi birçok alanda üreticimizin yanında olacağız. Muğla'mızın bereketli topraklarında, doğayla uyumlu, sürdürülebilir ve katma değeri yüksek bir tarım için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Üretici Neriman Gökdere de "Eşimle birlikte 30 yıldır arıcılıkla uğraşıyoruz. Her zaman arıcılık için maske ve körük çok önemli. Bu maske dağıtımı bizim için çok kıymetli. Arıcılık maliyetli bir iş. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a ve Menteşe Belediye Başkanımız Gonca Köksal Aras'a bu destek için çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Ahmet Aras, Menteşe, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Muğla, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Arıcılara Ekipman Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 03:49:41. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Arıcılara Ekipman Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.