Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı - Son Dakika
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Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı

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Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
10.06.2025 21:29
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Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir şahıs, tartıştığı baba ve 12 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü. Şüpheli, öldürdüğü adamdan bir süre önce boşanan ancak aynı evde oturmaya devam eden kadını da ağır yaraladı. Olayın ardından yakalanan şüpheli ile yaraladığı kadın arasında gönül ilişkisi olduğu ileri sürüldü.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir tüpçü dükkanında çalışan Köksal U., saat 18.00 sıralarında bir restoranda garsonluk yapan Menderes Aşgın'ın Terzialiler Mahallesi'ndeki oturduğu apartmanın ikinci katında bulunan evine geldi.

Muğla'da Cinayet: Baba ve Oğlu Bıçakla Öldürüldü

BABA İLE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ, KADINI AĞIR YARALADI

İkili arasında burada tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Köksal U., mutfaktan aldığı bıçakla Menderes Aşgın ve oğlu Kıvanç Aşgın'a saldırdı. Köksal U. baba ile oğlunu öldürürken, Aşgın'ın 3 yıl önce boşandığı ancak aynı evi paylaştığı eşi Nesrin A.'yı ise aynı bıçakla ağır yaralandı. Köksal U., olayın ardından geldiği motosikletine binerek kaçtı.

Muğla'da Cinayet: Baba ve Oğlu Bıçakla Öldürüldü

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Gürültüleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Nesrin A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Nesrin A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Muğla'da Cinayet: Baba ve Oğlu Bıçakla Öldürüldü

GÖNÜL İLİŞKİSİ İDDİASI

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine geldiği motosikletle kaçan şüpheli Köksal U.'yu yakalayıp, gözaltına aldı. Nesrin A. ile Köksal U. arasında gönül ilişkisi olduğu öne sürüldü. Köksal U.'nun polisteki işlemleri devam ediyor.

Muğla'da Cinayet: Baba ve Oğlu Bıçakla Öldürüldü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • caps lock:
    Tam it tipi. 31 0 Yanıtla
  • Mert kursun :
    yangının bir tarafları sogumuştur şu idamı kırbacı bir getirinde rahat dursunlar kaşıntılılar 29 1 Yanıtla
  • 008294:
    beş dakikalık zevk için üç kişiyi öldürdün iyimi oldu ömür boyu hapis lerde çürüyek sin 29 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Mk çakalı 22 0 Yanıtla
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