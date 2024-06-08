Muğla'da Deniz Dibi Temizliğinde 17 Ton Çöp Toplandı - Son Dakika
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Muğla'da Deniz Dibi Temizliğinde 17 Ton Çöp Toplandı

Muğla'da gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinliğinde, araba lastiğinden balıkçı malzemelerine kadar 17 ton çöp çıkarıldı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, 12 kişilik dalgıç ekibi 13 balıkçı barınağı ve 5 ayrı kıyı noktasında dip temizliği yaptı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, denizlerin korunması için toplumsal duyarlılığa ihtiyaç olduğunu belirterek, temiz çevre ve sürdürülebilir tarım hedefiyle çalışmaların devam edeceğini söyledi.

08.06.2024 16:50
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MUĞLA'da gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde, araba lastiğinden balıkçı malzemelerine kadar 17 ton çöp çıkartıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 12 kişilik dalgıç ekibi, il genelindeki 13 balıkçı barınağında ve 5 ayrı kıyı noktasında deniz dibi temizliği yaptı. Dip temizliği, Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde törenle başlatıldı. Akyaka'nın Kadın Azmağı ve Albay Koyu bölgesinde dip temizliği yapan 6 dalgıç, denizden cam ve plastik şişelerin yanı sıra araba lastiği ve balıkçı malzemeleri çıkardı. Atıklar, iskele girişinde sergilendi. Aynı gün içerisinde 18 farklı noktada gerçekleştirilen etkinlikte toplam 17 ton atık denizlerden çıkarıldı.

'GELECEK KUŞAKLARA MİRAS BIRAKMAK DURUMUNDAYIZ'

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Bir kez daha gördük ki aklınıza gelebilecek her şey denizlerimize atılıyor. Bizler, denizlerimizi korumak adına elimizden geleni, hatta üzerimize vazife olmayanları da yapıyoruz fakat bu konuda toplumsal duyarlılığa ihtiyacımız var. Biz temizlemeye devam edeceğiz ama asıl mesele kirletmemek. Bu atıklar hiç yakıştıramadığımız şeyler. Yıllardır bunu haykırıyoruz, seslendiriyoruz, bu denizler bize miras, biz de gelecek kuşaklara miras bırakmak durumundayız. Yeryüzü cenneti Muğla'da hep birlikte temiz çevre, temiz toprak, sürdürülebilir su ürünleri üretimi, sürdürebilir tarım hedefi ile çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, -

Kaynak: DHA

Barış Saylak, Muğla, Ula, Balıkçılık, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Deniz Dibi Temizliğinde 17 Ton Çöp Toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Deniz Dibi Temizliğinde 17 Ton Çöp Toplandı - Son Dakika
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