Muğla'da Devrilen Kamyonun Sürücüsü İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da Devrilen Kamyonun Sürücüsü İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Muğla\'da Devrilen Kamyonun Sürücüsü İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, lastik yüklü kamyonun ormanlık alana devrilmesi sonucu sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı sürücü, Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumu hala tehlikeli.

21.02.2024 14:35  Güncelleme: 14:39
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, ormanlık alana devrilen kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ayhan Yılmaz (52) idaresindeki 34 HYP 197 plakalı araç lastiği yüklü kamyon, Fethiye- Antalya kara yolu Sarıyer mevkisinde ormanlık alana devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ters dönen kamyonda sıkışarak yaralanan sürücü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Sağlık ekibince Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Muğla'da Devrilen Kamyonun Sürücüsü İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı - Son Dakika
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