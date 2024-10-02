Muğla\'da Firari Hükümlüler Yakalandı

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Muğla'da jandarmanın yol kontrollerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris ve Ortaca ilçelerinde yaptıkları rutin yol kontrollerinde, N.A. ve M.B'nin haklarındaki kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle arandıklarını belirledi.

"Yağma" ve "dolandırıcılık" suçlarından 9 yıl 2 ay ve 12 yıl hüküm giydikleri anlaşılan N.A. ve M.B. gözaltına alındı.

Firari hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.