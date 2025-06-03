Muğla’da Gençlik Evi Açıldı

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına destek olmak amacıyla Seydikemer Gençlik Evi'ni hizmete açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Seydikemer'e gençlerimizin faydalanabileceği güzel bir tesis kazandırdık. Ancak burada yapılanları yeterli görmüyoruz. Ülkemizin her köşesinde gençlerimizin, çocuklarımızın ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları hep birlikte karşılayacağız" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, devlet yurdu bulunmayan Seydikemer'de öğrencilerin barınma ihtiyacına yönelik önemli bir adım attı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Seydikemer Gençlik Evi, modern yapısı, konforlu yaşam alanlarıyla gençlere güvenli ve uygun koşullarda barınma imkanı sunuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katılımıyla gerçekleşen açılış törenine, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven, CHP Seydikemer İlçe Başkanı Cemil Daydır ve vatandaşlar katıldı.

24 saat güvenlik hizmeti

Seydikemer Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan, kız ve erkek öğrenciler için iki ayrı bloktan oluşan tesis 1+1 (iki kişilik) ve 2+1 (üç kişilik) dairelerden oluşuyor. Yaylı yatak, elbise dolabı, çalışma masası, yemek masası, mutfak gereçleri, fırın, ocak, davlumbaz, buzdolabı, çamaşır makinesi, klima, kesintisiz sıcak su, yüksek hızlı internet ve merkezi uydu sistemi gibi donanımlara sahip olan öğrenci evinde 24 saat güvenlik hizmeti ve kamera sistemi de bulunuyor. Fiziksel yapısıyla öğrencilere konforlu bir yaşam alanı sunan gençlik evinde, mozaik, seramik, yağlı boya ve ebru gibi sanat dallarına yönelik çalışmaların yapılabileceği sosyal hizmet atölyesi de öğrencilerin kullanımına sunulacak.

"Ülkemizin her köşesinde gençlerimizin ihtiyaçları var"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Seydikemer'e kazandırılan Gençlik Evi açılışında yaptığı konuşmada, gençlere yönelik hizmetlerin artarak devam edeceğini vurguladı. Aras, "Seydikemer'e gençlerimizin faydalanabileceği güzel bir tesis kazandırdık. Ancak burada yapılanları yeterli görmüyoruz. Ülkemizin her köşesinde gençlerimizin, çocuklarımızın ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları hep birlikte karşılayacağız" dedi.

"Öğrencilerimizin ulaşım ücretini 1 TL'ye indirdik"

Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürümeye devam ettiklerini belirten Aras, "Atam'ızın yolunda ilerleyerek vatanımıza ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni açılan öğrenci evinde gençlerin her türlü konforunun düşünüldüğünü belirten Aras, "Fiziki koşulların yanı sıra internet erişimi gibi teknolojik ihtiyaçlar da sağlandı. Öğrencilerimizin ulaşım ücretini 1 TL'ye indirdik. İmkanlarımız dahilinde gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.