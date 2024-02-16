Muğla'da 7 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 7 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Muğla\'da 7 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 31 ayrı suçtan 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.N, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

16.02.2024 19:15  Güncelleme: 19:18
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde, hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 ayrı suçtan 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.N'nin ilçede olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Ortaca, Muğla, Güvenlik, Ceza, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da 7 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da 7 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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