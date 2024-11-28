Muğla\'da Kreş Açılışları ve 2025 Bütçesi

Güncel

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kreş açmaya devam edeceklerini belirterek, "Bizim kreşlerimiz tamamen ruhsatlı ve izinlidir. Yerel yönetim ve hükümet birbirini desteklemeli, halkın ihtiyaçlarını karşılamalı. Bu sebeple kreş konusu siyaseti yapılacak bir konu değildir" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi, 2025 bütçesini görüşmek üzere Başkan Aras yönetiminde toplandı. 22 milyar 203 milyon olarak belirlenen 2025 bütçesinin şeffaf, katılımcı ve eşitlikçi bir şekilde hazırlandığını belirten Başkan Aras, "Büyükşehir Belediyemiz bütçesini ve stratejik planını ülkemizin içinde bulunduğu ve her geçen gün kötüye giden ekonomik koşullardan bağımsız düşünmek mümkün değil. O yüzden kentimizin kangren olmuş ve çözüm bekleyen konularına çözümler üretirken bir yandan da yoksullukla mücadele ederek vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalar yapmaya mecburuz" diye konuştu.

Muğla'ya yapılacak altyapı yatırımları için bulunan fonların onay beklediğine değinen Başkan Aras, "Muğla'ya yatırım yapmak için her alanda fon bulmaya çalışıyoruz. Bulduğumuz 62,5 milyon Euro'luk kredimiz üç yıldır Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Planlama'da beklemede. Bu kredimiz sadece imza bekliyor. Muğla'nın altyapı sorunlarının büyük bölümünü çözmek için bu krediye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Bütçe görüşmelerinde önceki yıllarla karşılaştırma yaparak her yıl artan bütçe rakamlarına ilişkin olarak Başkan Aras, "2024-2025 bütçelerini 2020 yılı bütçesiyle karşılaştırıldığımızda çok ciddi büyüyen rakamlar gözümüze çarpıyor. Maalesef bu rakamlardaki değişim nitelikli bir büyümenin, genişleyen bir ekonominin yansımalarından ziyade enflasyonist bir ortamın, artan maliyetlerin getirdiği bir sonuç" dedi. Aras, iktidar tarafından belediyelere kreşlerle ilgili gönderilen yazıya ilişkin olarak ise, "Bizim kreşlerimiz tamamen ruhsatlı ve izinlidir. Yani bizim kreşlerimiz Aile Sosyal Politikalar ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenmektedir. Şimdiye kadar bir sorun yaşamadık ve kreşlerimizi açmaya devam edeceğiz. Çünkü yerel yönetim ve hükümet birbirini desteklemeli, halkın ihtiyaçlarını karşılamalı. Bu sebeple kreş konusu siyaseti yapılacak bir konu değildir" ifadesini kullandı.

"Göreve geldiğimizden beri suya zam yapmadık"

Göreve geldikleri günden bu yana suya zam yapılmadığını aktaran Aras, "Göreve geldiğimizden beri suya bir zam yapmadık. Su zaten TEFE-TÜFE'ye bağlı olduğu için artan fiyatlar söz konusu. TEFE-TÜFE'yi biz belirlemediğimiz için müdahale edemiyoruz fakat ilk kademeyi 15 tona çıkardık. Bu şekilde bir aile 15 tona kadar ilk kademeden kullanacak. Bu da o ailenin yüzde 25 civarından su indiriminden faydalanmasını sağlıyor" diye konuştu.