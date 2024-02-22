Muğla'da öğretmen eşini darbettiği iddiasıyla koca tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da öğretmen eşini darbettiği iddiasıyla koca tutuklandı

Muğla\'da öğretmen eşini darbettiği iddiasıyla koca tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir öğretmenin eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla gözaltına alınan koca, tutuklandı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, evden uzaklaştırıldı ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

22.02.2024 16:13
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde tartıştığı öğretmen eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan koca tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde 18 Şubat'ta öğretmen D.G.G. ile eşi M.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.G. eşini darbederek evden uzaklaştı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan D.G.G, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan kadının vücudunda kırıklar tespit edildi.

Olayın ardından kaçan M.G. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Muğla, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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