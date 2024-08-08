Muğla'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına, karadan ve gece görüşlü helikopterle havadan müdahale devam ediyor. Yangına gündüz 6 uçak, 8 helikopterle havadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına farklı sivil toplum kuruluşu gönüllüleri ve vatandaşlar da destek veriyor. Yangına 2 gece görüşlü helikopterle havadan müdahale sürüyor.

08.08.2024 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına, karadan ve gece görüşlü helikopterle havadan müdahale devam ediyor.

Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına gündüz 6 uçak, 8 helikopterle havadan müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla yangına, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve orman işçilerinin yanı sıra jandarmanın TOMA araçları, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin (YK Enerji) iş makinelerince karadan müdahale ediliyor.

Söndürme çalışmalarına farklı sivil toplum kuruluşu gönüllüleri ve vatandaşlar da destek veriyor.

Yangına 2 gece görüşlü helikopterle havadan müdahale sürüyor.

Mahallede yaşayan bazı vatandaşlar, yoğun duman nedeniyle büyük ve küçükbaş hayvanlarını bölgeden uzaklaştırdı.

Bazı vatandaşların ise alevlerden etkilenmemesi için evlerinin çevresini hortum ve kovalarla suladığı gözlendi.

Bölgede inceleme yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, gazetecilere, yangının saat 19.00 civarında kontrol altına alınmak üzereyken alevlerin Çakıralan köyü tarafına sıçradığını söyledi.

Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini ifade eden Akbıyık, şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğümüzün uçakları, helikopterleri, Milli Savunma Bakanlığımızın uçak ve helikopterleri aracılığıyla havadan müdahale edildi. Şu anda gece görüşlü helikopterlerle yangının önü kesilmeye çalışılıyor. 350 nüfusu olan 60 haneli Çakıralan köyümüzü boşalttık. Tüm birimlerimiz tedbirlerini aldı. Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde Jandarma Komutanlığımız, büyükşehir belediyemiz, Yeniköy Kemerköy Termik Santrali ekipleri, madencilerimiz iş makineleri destek oluyor. İnşallah köye sıçramadan, bir can kaybı olmadan yangını kontrol altına almak için büyük bir mücadele veriliyor."

Akbıyık, yangının çıkış nedeninin belirlenmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, elektrik tellerinden kaynaklı olabileceğinin değerlendirildiğini dile getirdi.

"Sürekli yön değiştiren bir rüzgar var"

Yangının köyün mezarlığına kadar geldiğini, bir ahırın alevlerden zarar gördüğünü belirten Akbıyık, "Sürekli yön değiştiren bir rüzgar var. Yeni bir sıçrama olmazsa inşallah köye gelmeden kontrol altına almaya çalışıyoruz. Tahliye edilenler kendi tercihleriyle yakın köylerdeki akrabalarına gittiler ama bölgedeki termik santrallerde onları götüreceğimiz yerler mevcut. Bölgede yaşayan yaklaşık 40 genç kaldı. Burada çalışmalara destek oluyorlar. Gece olduğu için net olmamakla birlikte yangın, 30 hektarın üzerinde bir alanda etkili." diye konuştu.

Yangının kontrol altına alınması için mücadele sürüyor.

Kaynak: AA

Milas, Acil Durum, Doğa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:35 Japonya’daki 7.1’lik depremden ilk görüntüler AVM’deki ürünler yere bile düşmedi Japonya'daki 7.1'lik depremden ilk görüntüler! AVM'deki ürünler yere bile düşmedi
11:05 Japonya’da büyük deprem Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
09:09 Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu
21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:21 Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:45 Pendik’te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı Pendik'te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı
19:43 TFF’de peş peşe istifalar 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı TFF'de peş peşe istifalar! 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 13:05:05. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement