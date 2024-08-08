Muğla'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına, karadan ve gece görüşlü helikopterle havadan müdahale devam ediyor.

Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına gündüz 6 uçak, 8 helikopterle havadan müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla yangına, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve orman işçilerinin yanı sıra jandarmanın TOMA araçları, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin (YK Enerji) iş makinelerince karadan müdahale ediliyor.

Söndürme çalışmalarına farklı sivil toplum kuruluşu gönüllüleri ve vatandaşlar da destek veriyor.

Yangına 2 gece görüşlü helikopterle havadan müdahale sürüyor.

Mahallede yaşayan bazı vatandaşlar, yoğun duman nedeniyle büyük ve küçükbaş hayvanlarını bölgeden uzaklaştırdı.

Bazı vatandaşların ise alevlerden etkilenmemesi için evlerinin çevresini hortum ve kovalarla suladığı gözlendi.

Bölgede inceleme yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, gazetecilere, yangının saat 19.00 civarında kontrol altına alınmak üzereyken alevlerin Çakıralan köyü tarafına sıçradığını söyledi.

Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini ifade eden Akbıyık, şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğümüzün uçakları, helikopterleri, Milli Savunma Bakanlığımızın uçak ve helikopterleri aracılığıyla havadan müdahale edildi. Şu anda gece görüşlü helikopterlerle yangının önü kesilmeye çalışılıyor. 350 nüfusu olan 60 haneli Çakıralan köyümüzü boşalttık. Tüm birimlerimiz tedbirlerini aldı. Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde Jandarma Komutanlığımız, büyükşehir belediyemiz, Yeniköy Kemerköy Termik Santrali ekipleri, madencilerimiz iş makineleri destek oluyor. İnşallah köye sıçramadan, bir can kaybı olmadan yangını kontrol altına almak için büyük bir mücadele veriliyor."

Akbıyık, yangının çıkış nedeninin belirlenmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, elektrik tellerinden kaynaklı olabileceğinin değerlendirildiğini dile getirdi.

"Sürekli yön değiştiren bir rüzgar var"

Yangının köyün mezarlığına kadar geldiğini, bir ahırın alevlerden zarar gördüğünü belirten Akbıyık, "Sürekli yön değiştiren bir rüzgar var. Yeni bir sıçrama olmazsa inşallah köye gelmeden kontrol altına almaya çalışıyoruz. Tahliye edilenler kendi tercihleriyle yakın köylerdeki akrabalarına gittiler ama bölgedeki termik santrallerde onları götüreceğimiz yerler mevcut. Bölgede yaşayan yaklaşık 40 genç kaldı. Burada çalışmalara destek oluyorlar. Gece olduğu için net olmamakla birlikte yangın, 30 hektarın üzerinde bir alanda etkili." diye konuştu.

Yangının kontrol altına alınması için mücadele sürüyor.