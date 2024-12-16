Muğla'da 'Psikolog' Oyunu Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
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Muğla'da 'Psikolog' Oyunu Sanatseverlerle Buluştu

Muğla Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü, 'Psikolog' adlı dram türündeki oyunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneledi. İzleyiciler oyuna yoğun ilgi gösterdi.

16.12.2024 15:14  Güncelleme: 17:05
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü oyuncuları Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Psikolog' adlı oyunu sahneledi. Dram türündeki oyuna izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, düzenlediği etkinliklerle sanatseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda konservatuvarın tiyatro bölümü oyuncuları, Utkan Özüpak'ın yazıp yönettiği 'Psikolog' adlı oyunu sanatseverlerle buluşturdu.

Salonu dolduran sanatseverler oyun bitiminde oyuncuları alkış yağmuruna tuttu.

Oyun, ruhsal durumları ile ilgili psikoloğa giden beş hastaya aynı gün aynı saatte randevu verilmesi üzerine hastaların kendilerini bir anda terapi ortamında bulmasını ve toplumun değer yargılarını, birbirleriyle olan samimiyetlerini eleştirel biçimde ele alıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilerleyen günlerde de "Fındıkkıran Bir Yılbaşı Hikayesi" ve "Haydi Karına Koş" isimli oyunları izleyiciler ile buluşturacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da 'Psikolog' Oyunu Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika

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