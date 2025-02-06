Muğla'nın Menteşe, Marmaris, Fethiye ve Milas ilçelerinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Menteşe, Marmaris, Fethiye ve Milas ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
İkametlerde yapılan aramada 121 litre el yapımı içki, 93 litre etil alkol, 10 alkol kiti, 13 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.
Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da Sahte İçki Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika
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