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Muğla'da Tanışan Çift, Batman'da Nişanlandı

Muğla\'da Tanışan Çift, Batman\'da Nişanlandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde tanışan Gülbahar Aslan ve Nijerli Facial Yacine, nişanlanarak evlilik yolunda önemli bir adım attı. Çift, arkadaşlıkları ilerledikten sonra birbirlerine duygu besleyerek evlenme kararı aldı.

03.02.2025 11:55  Güncelleme: 11:57
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MUĞLA'da üniversite okurken kütüphanede tanışan Gülbahar Aslan (27) ile Nijerli Facial Yacine (30), Batman'da düzenlenen törenle nişanlandı.

Nijer'den, Muğla'daki Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Matematik Bölümü okumak için gelen Facial Yacine, 2019 yılında kütüphanede ders çalışırken, aynı üniversitede Okul Öncesi Öğretmenliği okuyan Batmanlı Gülbahar Aslan ile tanıştı. Bir süre arkadaşlık eden Facial ve Gülbahar, evlilik kararı aldı. Kentteki bir isteme evinde yapılan törende, üniversiteden bir öğretmeni, Gülbahar'ı Facial için babasından istedi. Ardından çift, yüzük takarak nişanlandı. Nişan törenine Nijer'den gelen Facial'in kardeşi ve arkadaşları da katıldı. Yüzüklerin takılmasının ardından çift, dans etti. Törende Facial'in Nijer'deki ailesi de telefonla görüntülü görüştü.

'ONUN PEŞİNDEN ÇOK KOŞTUM'

Gülbahar ile arkadaşlığının zamanla ilerlediğini belirten Faical Yacine, "2014'te Nijer'den üniversite okumak için Muğla'ya geldim. Ben normalde çok çalışkan bir çocuğum. Hep kütüphanedeyim. Allah'tan çalışkanım. Ders çalışıyordum. Hanımefendi de o zaman karşıma çıktı. Tabii ilk olarak çok güzel arkadaşlığımızı sürdürdük. Çok güzel şeyler paylaştık birlikte. Zor durumlarda, iyi anlarda birlikteydik ama o zamanlar tabii arkadaşlık duygusu var. Sonra baktık gittikçe duygular değişiyor. İnsan bir diğer kişinin yanında fazla zaman geçirince onu tanıyacak. Tanıdıktan sonra da görecek. Tabii onun peşinden çok koştum ama ben de bir şey istiyorsam, onu bulmak için elimden geleni yapıyorum ve çok şükür şimdi oldu. Daha olmadan yani daha kesinleşmeden aileme dedim. 'Bir kız gördüm, çok beğendim' dedim. Çünkü onlar bilsin, daha adım atmadan bilsinler, diye söyledim. Çok merak ettiler. Anlattım onlara. Yani onlar bizim ilişki olmadan daha 1 sene önce bildiler. Muğla'da Matematik Bölümü'ndeyim. Doktora yapıyorum, doktoradan sonra üniversitede kalmayı düşünüyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Hayatımın aşkıyla da burada karşılaştım" dedi.

'DUYGULARIMIZ DEĞİŞİNCE BİRLİKTE DAHA ÇOK ZAMAN GEÇİRMEYE BAŞLADIK'

Ailelerinin ilk başlarda şaşırdığını belirten Gülbahar Aslan, "Muğla'da Okul Öncesi Öğretmenliğini kazanarak gittim. O sene sınav haftasında kütüphaneye gittiğim esnada Faical ile tanıştım. O şekilde 2-3 yıl boyunca çok güzel yakın arkadaşlığımız oldu. Sonradan bu şekilde dönüştü. Sürekli bazı şeyleri paylaşıyoruz. İşleri, güçleri paylaşırken aslında birbirimize çok uygun olduğumuzu gördük. Duygusal olarak da duygularımız değişince birlikte daha çok zaman geçirmeye başladık ve evliliğe adım atma kararı aldık. Aileler en başta şaşırsalar da sonrasında saygı duydular ve süreç bu şekilde ilerledi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Tanışan Çift, Batman'da Nişanlandı - Son Dakika

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