Muğla'da Tur Minibüsüne Hafriyat Kamyonu Çarptı: 6 Turist Yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da Tur Minibüsüne Hafriyat Kamyonu Çarptı: 6 Turist Yaralandı

Muğla\'da Tur Minibüsüne Hafriyat Kamyonu Çarptı: 6 Turist Yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı tur minibüsünün devrildiği kazada 6 turist yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

08.08.2024 12:06
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MUĞLA'nın Milas ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı tur minibüsünün devrildiği kazada 6 turist yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Bodrum - Milas kara yolu Baharlı Kavşağı'nda meydana geldi. Bodrum'dan Milas yönüne giden E.Y.'nin kullandığı 09 AET 110 plakalı hafriyat kamyonu, önündeki A.K. yönetimindeki 07 ABE 819 plakalı tur minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, refüje devrildi. Minibüsteki 6 turist yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kamyon şoförü E.Y. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Tur Minibüsüne Hafriyat Kamyonu Çarptı: 6 Turist Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Tur Minibüsüne Hafriyat Kamyonu Çarptı: 6 Turist Yaralandı - Son Dakika
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