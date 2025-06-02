Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama

02.06.2025 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da uyuşturucu ticareti yapan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, 16-31 Mayıs'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile 735 sentetik ecza, 92 gram kenevir tohumu, 6 hassas terazi, 30 uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 95 bin 900 lira, 1000 dolar ve 1150 avro ele geçirildi.

Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 341 kişi hakkında "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" ile "uyuşturucu ticareti yapma" ve "yasa dışı ekim" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Kenevir, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinop’ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı Sinop'ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı
Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu
Naci Görür’den Bingöl’deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı Naci Görür'den Bingöl'deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı
Görenler gözlerine inanamadı Arda Güler’in fiziği büyüledi Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş’a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum
Rusya’ya akılalmaz biçimde girmişler İşte Ukrayna’nın dron saldırısının detayları Rusya'ya akılalmaz biçimde girmişler! İşte Ukrayna'nın dron saldırısının detayları
Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor
Formula 1’de İspanya Grand Prix’sini kazanan isim belli oldu Formula 1'de İspanya Grand Prix'sini kazanan isim belli oldu
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
15:06
Bonservis rekoru kıracak İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
14:49
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul’da
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul'da
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
13:36
Sicilya’daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
21:14
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
20:42
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
20:33
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
20:32
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
20:19
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu
Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
19:52
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
19:45
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 15:32:11. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.