Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 29 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-10 Temmuz'da il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı.
Yapılan operasyonlarda 105 gram esrar, 31 gram kokain, 30 gram metamfetamin, 3 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3 gram skunk, 1 gram eroin, 122 adet sentetik ecza, 6 adet A4 kağıda emdirilmiş¸ sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet hassas terazi ve 5 bin 800 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 24'ü de adli kontrolle serbest bırakıldı.
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