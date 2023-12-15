Muğla\'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

18:10 • •
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yerkesik Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kötekli Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ve 5 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.E. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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