Muğla'da Yangın Güvenliği Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
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Muğla'da Yangın Güvenliği Denetimleri Sürüyor

Muğla\'da Yangın Güvenliği Denetimleri Sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, marina ve limanlarda yangın güvenliği önlemleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, teknelerin bulunduğu alanlarda yangın güvenlik ekipmanlarını titizlikle kontrol ediyor.

12.10.2024 13:06
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Denetim Birimi ile Zabıta ekipleri, yangın güvenliği önlemleri kapsamında il genelinde marina, liman ve çekek yerlerinde kapsamlı yangın denetimlerini sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir ekipleri, yangın riskini minimize etmek amacıyla il genelinde teknelerin bulunduğu marina, liman ve çekek alanlarda yangın dolapları, yangın pompaları, pedestal ve yangın söndürme tüplerini detaylı bir şekilde inceliyor. Denetimler özellikle yaz sezonunda yoğun olarak kullanılan marina, liman ve çekek yerlerinde hem teknelerin hem de çevrenin güvenliğini sağlama amacıyla gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, denetimler kapsamında Marmaris'te bulunan çekek, liman ve marinalarda yangın güvenlik ekipmanlarını titizlikle kontrol etti. Ekipler yangın dolaplarında bulunan hortumlar, vanalar ve diğer yangınla mücadele ekipmanlarının çalışır durumda olup olmadığını, yangın pompaların periyodik bakımlarının yapılmış olup olmadığını, teknelerde ve çekek yerlerinde bulunan yangın söndürme tüplerinin doluluk durumunu, kullanım süreleri ve teknik bakımlarını inceledi.

Marmaris İtfaiye Grup Amirliğinde İtfaiye Çavuşu Ahmet Akarsu, denetimlere ilişkin şunları söyledi:

"Muğla'mız bir turizm kenti. Nüfusumuz yaz aylarında artıyor. Bunun bilinciyle önleme birimi olarak yat çekek yerleri, marinalar, otellerde, denetimlerimizi sürdürüyoruz. Marmaris ilçemizde toplam 37 adet yat çekek yeri ve marina denetimlerimizi gerçekleştirdik. İnsanlarımızın can ve mal güvenliği için denetimlerimize belirli periyotlarla devam ediyoruz. Önlemek her zaman söndürmekten daha kolaydır.  Marinalarda özellikle yangın dolaplarımız ve yangın pompa grubumuz olmazsa olmazlarımız. Bunlar marinalar için çok önemli. Köpük yangın dolaplarının olması gerekiyor. Belirli aralıklarda  pedestal dediğimiz teknelerin bağlandığı yerlerde yangın dolaplarının, yangın söndürme tüplerinin belirli aralıklarda olması gerekiyor."

3 bin 844 işletme denetlendi

Ekipler, 2014 yılından bugüne kadar 3 bin 844 işletmenin denetimini gerçekleştirdi. Bu işletmelerin 115 adeti kıyı tesislerinde bulunan işletmeler oluşturdu.

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marina, Muğla, Son Dakika

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