Muğla'da Yeni Yıl Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Muğla'da Yeni Yıl Festivali Coşkusu

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılını Kent Meydanı'nda düzenlenen ve yoğun ilgi gören Yeni Yıl Festivali ile kutladı. Dört gün süren etkinlikte buz paten pisti, yılbaşı marketleri ve konserler yer aldı. Başkan Ahmet Aras, yeni yılın mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

01.01.2025 13:38  Güncelleme: 15:35
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılını Kent Meydanı'nda düzenlediği Yeni Yıl Festivali ile kutladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MKS şirketi tarafından düzenlenen ve dört gün süren Yeni Yıl Festivali, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kent Meydanı'nda düzenlenen festivalde; buz paten pisti, yılbaşı marketleri, çeşitli süslemeler yer aldı. 31 Aralık'ı 1 Ocak 2025'e bağlayan gece ise "Rock'a Balık" grubu sahne aldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da 2024'ü, acısıyla tatlısıyla geride bıraktıklarını belirterek, yeni yılın, mutluluğun, sevginin, umudun yılı olmasını diledi. Başkan Aras, "2025 Muğlalı hemşehrilerimiz, ülkemiz ve dünya için çok güzel bir yıl olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, barış içerisinde, sevgi ve aşk dolu bir yıl diliyorum. 2025'te yüzlerin güldüğü, herkesin mutlu olduğu bir Muğla hayal ediyor ve hedefliyoruz. Yılbaşı festivalimiz ile 7'den 70'e hemşehrilerimiz gönüllerince eğlendi ve yılbaşına hep birlikte girdik. Yeni yılda mutlu, umutlu yarınlara birlikte yürüyecek, hayalleri gerçeğe dönüştüreceğiz" diye konuştu.

Yeni Yıl Festivali'ne katılan vatandaşlardan bazıları da düşüncelerini, şu sözlerle aktardı:

- Eylül Baysal: "Gerçekten çok güzel olmuş. Ambiyans harika biz çok mutlu olduk. Gezdik eğlendik hediyeler aldık. Konseri beğendik ama buz pateni gerçekten iyi fikir."

-Nilda Ceren: "Bence öğrenciler için çok güzel bir etkinlik. Öğrenciler eğlenme şansı buldu. Böyle etkinlik ve konserlerin devamının gelmesini bekliyoruz."

- Mehmet Semih Altıkaynak: "Başkanımızı çok seviyorum. Böyle bir gece hazırladığı için çok teşekkür ediyorum."

-Tunu Kılınçarslan: "Buradaki etkinlik gerçekten çok güzel. Muğla'mız için böyle bir güzel etkinlik düşünen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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