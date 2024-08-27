Muğla'daki otel arazileriyle ilgili iddialara Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama - Son Dakika
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Muğla'daki otel arazileriyle ilgili iddialara Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Orman Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Milas ilçesindeki otel arazileriyle ilgili çıkan iddialara yanıt verdi. Açıklamada, yanan alanların imara açıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

27.08.2024 13:44
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ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Milas ilçesi Güvercinlik Koyu'nda yer alan 3 otelin arazisinin, bölgede çıkan orman yangınları öncesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildiğini, yanan alanların imara açıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

OGM, orman yangınlarından zarar gören alanların imara açıldığı iddialarına yanıt verdi. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güvercinlik Koyu'ndaki 3 otele ilişkin iddialara yanıt verilen açıklamada, "Muğla Milas Güvercinlik Koyu, 1987 yılında Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir. Bu bölgede, 42 hektarlık ormanlık alan, 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilmiştir. 2021 yılında, tahsis alanının 2007 ve 2021 yılı orman yangınlarında zarar gören kısımları iptal edilmiş olup, tahsis 27 hektarlık alanda devam etmektedir. Tahsis edilen bu alanlara, La Blanche, Titanic ve Lujo Otelleri inşa edilmiştir. 2007'de Güvercinlik'te çıkan orman yangınında 223 hektar alan zarar görmüştür. Lujo Otel için tahsis edilen 8,4 hektarlık alanın içerisindeki 2,9 hektarlık kısmı yangından etkilenmiştir. Titanic ve La Blanche Otellerin bulunduğu alanlar ise yangından etkilenmemiştir. Kronolojiden de görüldüğü üzere, alanın otellere tahsis işlemi yangından önce yapılmıştır. Yani yanan alanların imara açıldığı veya otel yapıldığı iddiaları gerçekleri yansıtmamaktadır" denildi.

Açıklamada, Anayasa'nın 169'uncu maddesindeki 'Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir' hükmü gereğince yanan orman alanlarının tekrar ağaçlandırıldığı, yanan alanlarda yapılan çalışmaların kamuoyu ile de paylaşıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muğla'daki otel arazileriyle ilgili iddialara Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama - Son Dakika

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