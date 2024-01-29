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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla\'nın Bodrum ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
29.01.2024 - 18:53,  Güncelleme: 18:59
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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