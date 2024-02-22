Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 54 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla\'nın Datça ilçesi açıklarında 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen 2 lastik bottaki 54 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca, Milas ilçesi açıklarında rahatsızlanan bir kişi de sahil güvenlik personeli tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.

22.02.2024 21:15  Güncelleme: 21:21
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen 2 lastik bottaki 54 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında, farklı zamanlarda 2 lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, 2 lastik bottaki aralarında çocuklarında bulunduğu 54 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, Milas ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan bir kişi sahil güvenlik personelince sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

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