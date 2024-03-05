Muğla\'nın Datça ilçesi açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

TEM Otoyolu'nda Kazada 5 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Tutuklandı

TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir otomobilin yoldan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak otobüs şoförü ve otomobil sürücüsü gözaltına alındı ve tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden aile fertlerinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından yapılan açıklamada, ailenin kızının Ankara'daki nikah töreninden döndüğü ve otobüsün yolcuları TEM Otoyolu kenarında indirmesi sonucu kaza yaşandığı belirtildi. Cenazelerin yarın Samsun'da defnedileceği bildirildi.