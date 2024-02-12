Muğla Seydikemer\'de yeni bir okulun temeli atıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 16 derslikli Seydikemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin temel atma töreni yapıldı.
Menekşe Mahallesi Okullar Bölgesi'nde düzenlenen törende, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.
Törende konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, eğitime ve insana yapılan yatırımı geleceğe yapılan en önemli, en değerli ve uzun vadeli yatırımlar olarak gördüklerini söyledi.
Geleceğin teminatı çocukların kaliteli ve donanımlı eğitim yuvalarında en güzel şekilde yetişmesinin öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Akbıyık, "Bizler de devletimizin, hükümetimizin eğitime sağladığı kaynakları en iyi, en verimli şekilde kullanıyoruz. Muğla'mızda okullarımızın fiziki yeterliliğini her geçen gün daha üst noktalara taşımak için yoğun çalışma içerisindeyiz. Özellikle son dönemlerde gerek devletimizin yaptığı gerekse de hayırseverlerimizin sağladığı katkılar neticesinde önemli miktarda yeni okul yapılmış ve mevcut okullarımız da fiziki olarak yeniden düzenlenmiştir. Muğla'mızda, okullarımızın fiziki yeterliliğini her geçen gün daha da üst noktaya taşımak için gayret ediyoruz." diye konuştu.
Muğla'da geçen yıl 7 proje ile 98 derslikli okulun yapımının tamamlandığını ve eğitim öğretime hazır hale getirildiğini bildiren Akbıyık, 2024 yılı ve gelecek yıllarda 24 proje ile 372 derslikli okulun eğitim camiasına kazandırılmış olacağını kaydetti.
Temeli atılan ve yaklaşık 50 milyon lira harcanan okulla ilgili Akbıyık, şu bilgileri verdi:
"İnşaatı tamamlandığında bodrum katla birlikte 4 kat şeklinde, 16 derslikli, 80 kişilik çok amaçlı salon, kütüphane, görsel sanatlar atölyesi, spor salonu, bilgisayar dersliği, müzik dersliği, fizik ve biyoloji laboratuvarı, idari birimler ile diğer mahalleriyle çağın gereklerine uygun modern bir okulu en kısa sürede öğrencilerimizle buluşturacağız."
Törende, AK Parti Muğla milletvekilleri Yakup Otgöz ile Kadem Mete, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli de konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.
Törene, Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat, Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın ile davetliler katıldı.
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Son Dakika › Güncel › Muğla Seydikemer'de yeni bir okulun temeli atıldı - Son Dakika
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