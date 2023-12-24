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Muğla Seydikemer Devlet Hastanesi İstinat Duvarı Yıkıldı - Son Dakika
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Muğla Seydikemer Devlet Hastanesi İstinat Duvarı Yıkıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, devlet hastanesinin istinat duvarı toprak kayması sonucu yıkıldı. Yaşanan olayın ardından güvenlik önlemi alındı. Hastanenin faaliyetleri etkilenmedi.

Muğla Seydikemer Devlet Hastanesi İstinat Duvarı Yıkıldı
24.12.2023 - 15:18,
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, devlet hastanesinin istinat duvarının bir kısmı toprak kayması nedeniyle yıkıldı.

İlçede yaşanan yağışın ardından yıkılan duvarın bulunduğu alana güvenlik şeridi çekildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçici kabulü 30 Mart 2023 tarihinde yapılarak 25 Nisan 2023 tarihinde faaliyete başlayan ve henüz kesin kabul süreci tamamlanmamış olan Seydikemer Devlet Hastanesi'nin hizmet alanı dışında bulunan çevre yoluna cepheli istinat duvarında 24 Aralık saat 05.45 sularında göçük meydana gelmiştir. Konuyla ilgili yüklenici firma tarafından gerekli çalışmalar ivedilikle başlatılmış olup müdürlüğümüzce süreç yakından takip edilmektedir. Hastanemizin faaliyetini etkileyen bir durum olmayıp hastanemiz vatandaşlarımıza sunduğu hizmete aksamadan devam etmektedir."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muğla Seydikemer Devlet Hastanesi İstinat Duvarı Yıkıldı - Son Dakika
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