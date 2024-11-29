Muğla'ya 35 Yeni Otobüs Geliyor - Son Dakika
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Muğla'ya 35 Yeni Otobüs Geliyor

Muğla\'ya 35 Yeni Otobüs Geliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşım ve havaalanı taşımacılığı için 35 adet yeni otobüs alımı gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Aras, bu yatırımlarla vatandaşlara daha konforlu ve kaliteli ulaşım hizmeti sunmayı hedeflediklerini açıkladı.

29.11.2024 15:04
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak amacıyla 35 adet yeni otobüs alımı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yeni otobüslerimiz şehir içi ulaşımda ve havaalanı taşımacılığında vatandaşlarımıza hizmet verecek. Yeni otobüslerimiz Muğla'mıza hayırlı olsun" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda kullanılmak üzere 35 yeni otobüs alımı gerçekleştirdi. Alınan otobüslerin 15'i Dalaman ve Milas- Bodrum Havalimanı güzergahlarında havaalanı taşımacılığında, 20'si ise şehir içi ulaşımda kullanılacak.

"Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ulaşımın yalnızca bir yerden bir yere gitmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda sosyal hayatı destekleyen, ekonomik faaliyetleri güçlendiren ve kent yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir hizmet olduğunu vurguladı. Aras, "Muğla'mızın 13 ilçesi, 574 mahallesinde vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. 35 yeni otobüs alımı yaparak Muğla yollarında hemşehrilerimizin ulaşımda daha konforlu seyahat etmesini amaçladık. Yeni otobüslerimiz şehir içi ulaşımda ve havaalanı taşımacılığında vatandaşlarımıza hizmet verecek. Yeni otobüslerimiz Muğla'mıza hayırlı olsun" dedi.

"Anne Kart uygulamasını başlattık"

Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerine de değinen Başkan Aras, öğrenciler, öğretmenler ve emekliler için ulaşımda indirim desteği sağladıklarını hatırlatarak, "0-4 yaş arası çocuğu olan annelerimizin ulaşımdan ücretsiz faydalanması için Anne Kart uygulamasını başlattık. Öğrencilerimiz, emeklilerimiz, annelerimize destek olarak onların ekonomilerine destek olmak istiyoruz. 13 ilçemizde mor otobüsleri, durakları ilk defa hizmete sokarak farkındalık yaratmayı amaçladık. Ayrıca toplu ulaşımda kadınların akşam 21.00'dan sabah 06.00 saatleri arasında istedikleri yerde inebileceği düzenlemeyi de başlattık" diye konuştu.

"İl genelinde günlük ortalama 150-200 bin arası yolcuya hizmet veriyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Özel Toplu taşıma araçları ile günlük 150-200 bin arası yolcuya hizmet verdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir, yeni alınan araçlarla araç filolarını genişleterek vatandaşlara daha kaliteli ve konforlu seyahat hizmeti vereceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İlimiz genelinde 13 ilçemizde Büyükşehir Belediyemiz denetiminde ulaşım hizmeti sunan 1348 ÖTTA ve Belediye şirketimiz MUTTAŞ'a ait 346 toplu taşıma aracımız var. Bu araçlarla il genelinde günlük ortalama 150-200 bin arası yolcuya hizmet veriyoruz. Ayrıca ilimizde bulunan iki havaalanına da havaalanı taşımacılığı hizmetine devam ediyoruz.  Bugüne kadar 5 Milyon 963 bin 272, 2024 yılı içerisinde de 622 bin 564 yolcuya havaalanı taşımacılığı hizmeti verdik.

Yaz aylarında yerli ve yabancı misafirlerle nüfusu 5 katına çıkan ilimizde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın Dünya Kenti vizyonu doğrultusunda, tüm vatandaşlarımızı daha kaliteli ve daha konforlu hizmetle buluşturmak maksadıyla Büyükşehir Belediyemiz şirketi MUTTAŞ ile araç filosuna 35 adet otobüs alımı yaptık. Yeni alınan otobüslerin 15'i Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanı güzergahlarında havaalanı taşımacılığında, 20 otobüs ise şehir içi ulaşımda kullanılacak."

Kaynak: ANKA

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