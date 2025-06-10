Muğla'ya Bayramda 246 Bin Araç Girişi - Son Dakika
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Muğla'ya Bayramda 246 Bin Araç Girişi

Muğla\'ya Bayramda 246 Bin Araç Girişi
10.06.2025 19:29
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Kurban Bayramı'nda Muğla'ya 246 bin 582 araç girişi oldu, ölümlü kazalar azaldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla'ya Kurban Bayramı'nda 246 bin 582 araç girişi gerçekleştiğini bildirdi.

Vali Akbıyık, Muğla Valiliği'nde, Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Yeryüzü Cenneti" olarak bilinen ve önemli turizm merkezleri bulunan kentte, Kurban Bayramı tatili süresince yoğunluk yaşandığını söyledi.

Bayram süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bayramlarını ve tatillerini geçirmeleri için hem trafik güvenliği hem de kamu düzeni açısından denetimlerin arttırılarak gereken önlemlerin alındığını belirten Akbıyık, "5-9 Haziran tarihleri arasında kara yoluyla ilimize 246 bin 582 araç girişi gerçekleşti. Yapılan denetimler ve alınan önlemler sayesinde bu yıl ölümlü kaza oranı geçen yıla oranla büyük ölçüde azaldı." dedi.

Akbıyık, bayram tatilinin de dahil olduğu 30 Mayıs – 9 Haziran tarihleri arasındaki 11 günlük süre zarfında Muğla genelinde 205 yaralanmalı ve 160 maddi hasarlı olmak üzere 365 trafik kazası meydana geldiğini, kazalarda 289 kişinin yaralandığını, 2 kişinin ise hayatını kaybettiğini ifade etti.

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimler kapsamında, belirtilen tarihler arasında 94 bin 977 araç ve 25 bin 875 motosikletin denetlendiğine işaret eden Akbıyık, denetimler sonucunda 14 bin 239 araca ve 4 bin 20 motosiklete cezai işlem uygulandığını kaydetti.

Geçen yılın aynı dönemine göre, Muğla'da trafik ekiplerince kontrol edilen araç sayısında yüzde 23, motosiklet sayısında yüzde 42 oranında artış gözlemlendiğini vurgulayan Akbıyık, "Diğer yandan, yaralanmalı trafik kazası sayısı ise geçen yıla göre yüzde 31,43 oranında azalmıştır. Motosikletlerin karışmış olduğu ölümlü kazamız bulunmamaktadır. Motosikletin karışmış olduğu kaza sayısında yüzde 37 azalış söz konusu." diye konuştu.

Akbıyık, Muğla'ya havayolu ve hudut kapılarından giriş yapan ziyaretçi sayılarında da artış olduğunu belirterek, 30 Mayıs – 9 Haziran tarihleri arasında otogar ve havayolu iç hatları aracılığıyla 222 bin 812 kişi, hudut kapılarından ise 189 bin 949 kişinin giriş yaptığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, İdris Akbıyık, Yerel Yönetim, Güvenlik, trafik, Sağlık, Güncel, Turizm, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'ya Bayramda 246 Bin Araç Girişi - Son Dakika

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