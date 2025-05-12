Muhammed Avcı'nın Babası Vefat Etti

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın babası Hacı Kemal Avcı vefat etti.
Evinde tedavi gören 86 yaşındaki Avcı, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Avcı'nın, yarın Sahil Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Dağsu Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedileceği öğrenildi.
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