Muhammed Hasan'dan Gelecek İçin Çağrı - Son Dakika
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Muhammed Hasan'dan Gelecek İçin Çağrı

BM Zirvesi'nde Bakan Hasan, eğitim, gıda ve iklim sorunlarına acil çözüm çağrısı yaptı.

22.09.2024 22:16
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Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, Birleşmiş Milletler (BM) Geleceğin Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, eğitimin ayrıcalık değil hak olduğu, gezegenin el üstünde tutulduğu, Küresel Güney'in teknoloji tüketicisi değil, öncü ve yenilikçi olarak kabul edildiği bir gelecek" çağrısı yaptı.

BM Genel Kurul başlangıcının hemen öncesinde yaklaşık 130 devlet ile hükümet başkanının katılması beklenen ve uluslararası kuruluşların yenilenmesi yönündeki çabaların ana gündem olduğu BM Geleceğin Zirvesi başladı.

Zirvede konuşan Hasan, insanlığın her geçen yıl Gazze'de yaşananlar, iklim değişikliğinin etkileri ve Küresel Güney ile Kuzey arasındaki gelişmişlik farkı gibi zorluklarla karşılaştığını ifade etti.

Özellikle "gıda güvenliği, eğitime erişim ve iklim değişikliği" meselelerinin acilen ele alınması gerektiğine dikkati çeken Bakan Hasan, dünya genelinde milyonlarca çocuğun eğitim hakkından mahrum kaldığını belirtti.

Küresel Kuzey'in Güney'i geride bıraktığını ifade eden Hasan, Kuzey ve Güney arasındaki bilimsel ve teknolojik uçurumun giderilmesi gerektiğini söyledi.

Hasan, Kovid-19 salgını döneminde başlayan tıbbi işbirliğinin sürdürülmesini ve karşılaşılan zorluklara yönelik yenilikçi çözümleri teşvik edecek küresel bilim fonu oluşturulmasını önerdi.

Küresel rekabet yerine "işbirliği" çağrısı yapan Hasan aynı zamanda, "hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, eğitimin ayrıcalık değil hak olduğu, gezegenin el üstünde tutulduğu, Küresel Güney'in teknoloji tüketicisi değil, öncü ve yenilikçi olarak kabul edildiği bir gelecek" oluşturulması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, Teknoloji, Malezya, Eğitim, Güncel, Dünya, Son Dakika

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