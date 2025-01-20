Muhammet Ali'nin Polislik Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
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Muhammet Ali'nin Polislik Hayali Gerçekleşti

Muhammet Ali\'nin Polislik Hayali Gerçekleşti

Siirt'te 6 yaşındaki özel gereksinimli Muhammet Ali, polislik hayalini bir gün boyunca yaşadı.

20.01.2025 11:16
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Siirt'te 6 yaşındaki özel gereksinimli Muhammet Ali Karataş'ın bir günlüğüne polis olma hayali gerçekleşti.

Yeni Mahalle'de oturan 4 çocuk annesi Bahar Karataş, özel gereksinimli oğlunun polislik hayalini Türk Kızılay Siirt Şubesi aracılığıyla İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileriyle paylaştı.

Talebin uygun karşılanması üzerine aileyle iletişime geçen İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızılay gönüllüleriyle sürpriz yaparak Karataş'ın evine gitti.

Ekiplerin polis kıyafeti giydirdiği Muhammet Ali, evinden alınarak polis otosuyla gezdirildi.

Uygulama noktasında ekiplerle araç çevirip kimlik kontrolü yapan Muhammet Ali, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracından (TOMA) tazyikli su sıktı.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Muhammet Ali, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarını inceledi, polis telsiziyle olay yerine ekip sevk etti.

"Oğlum çok mutlu oldu"

Bahar Karataş, AA muhabirine, oğlunun çok mutlu olduğunu, kendisine unutulmaz bir gün yaşatıldığını söyledi.

Ekiplerin oğlunun bir günlük polislik hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Karataş, şöyle konuştu:

"Oğlum çok mutlu oldu. Bugün siren çaldık, Muhammet Ali ile polis aracında gezdik. Evladımın polislere çok özel bir ilgisi var. Oğlum polisleri çok seviyor. Sokakta polislere hep selam veriyor. Çocuğuma polislere güvenebileceğini ve onlardan yardım alabileceğini anlattım. En büyük hayali polis olmak. Çok heyecanlandı ve mutlu oldu. Çok teşekkür ediyorum."

Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, Muhammet Ali'nin hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Duyarlılığından dolayı İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'e teşekkür eden Altunç, "Muhammet Ali'ye unutamayacağı bir gün yaşatıldı." ifadesini kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde polis memuru Elif Köklüsümer de toplumda farkındalık oluşturmak için özel çocuklara yönelik çalışmalar yapıldığını anlattı.

Muhammet Ali'ye unutamayacağı güzel bir gün yaşattıklarını ifade eden Köklüsümer, şunları söyledi:

???????"Toplum destekli polisliğin sadece güvenliği sağlayan bir kurum olmadığını, toplumun her kesimini kucaklayan ve gönüllere dokunan bir kurum olduğunu göstermek istiyoruz. Muhammet Ali'nin hayali polis olmaktı, bunu da gerçekleştirdik. Çok heyecanlıydı, çok mutlu oldu. Onun yüzündeki mutluluğu görünce biz de mutlu olduk."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muhammet Ali'nin Polislik Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

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