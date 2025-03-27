Muharrem İnce'den Ekrem İmamoğlu'na Destek Ziyareti

(ANKARA)-İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Muharrem İnce, İmamoğlu'nun el yazısı ile mesajını paylaştı. İmamoğlu'nun mesajında, "Milletimiz büyüktür, devletimizin, geleceğimizin yegane temelidir" ifadeleri yer aldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İnce, ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun el yazısıyla yazılmış notunu kamuoyu ile paylaştı.

İnce'nin sosyal medya hesabında paylaştığı İmamoğlu notunda şu ifadelere yer verildi:

"Milletimiz büyüktür, devletimizin, geleceğimizin yegane temelidir"