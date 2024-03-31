Cumhur İttifakı\'nın AK Parti\'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş oy kullandı

Google, Android 15'te ses seviyesi panelini yeniliyor

Google, Android 15 için yayınlanan son geliştirici önizlemeleriyle birlikte ses seviyesi panelini yeniden tasarlıyor. Yenilikler arasında daha kalın bir çubuk, dokunarak sesi açıp kapama özelliği ve ayrı ayrı ses kontrolü gibi özellikler yer alıyor. Ayrıca Gürültü Kontrolü ve Uzaysal Ses gibi yeni özellikler de test ediliyor. Android 15'in sonbaharda çıkması bekleniyor.