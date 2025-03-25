Muhsin Yazıcıoğlu Anıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun sözleri, vefatının yıl dönümünde kendisini anmak için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Türk bayraklarıyla birlikte asıldı.

BBP İstanbul İl Başkanlığınca merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 16. yılında anmak için bazı etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan BBP İstanbul İl Başkanı Gökhan İlgar, 25 Mart'ın BBP'liler için çok önemli bir gün olduğunu söyledi.

İlgar, "Partimizin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde şehadete yürüyen dava arkadaşlarımızı saygıyla, rahmetle ve minnetle yad ediyoruz." dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin talimatlarıyla tüm il teşkilatları olarak çeşitli anma programları gerçekleştirdiklerini anlatan İlgar, bu kapsamda İstanbul İl Başkanlığı olarak Boğaz'daki iki köprüye Yazıcıoğlu'nun veciz sözlerini içeren pankartları Türk bayraklarıyla birlikte astıklarını belirtti.

İlgar, Yazıcıoğlu'nun "Haksız davamda milyonlarla yürüyeceğime, haklı davamda tek başıma yürürüm." sözünü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, "Namlusunu millete çevirmiş tanka selam durmam." diyerek 28 Şubat sürecine damga vuran sözünü ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne astıklarını ifade etti.

Merhum Yazıcıoğlu'nun "Anadolu irfanı ve ferasetinin vücut bulmuş hali" olduğunu kaydeden İlgar, "Mekanı cennet olsun. Onu gerçekten çok özlüyoruz. Onun davasının davacısı olmaktan, onunla birlikte yol arkadaşı olmaktan ben ve tüm Alperenler gurur duyuyoruz. Allah'ın izniyle tüm Türk-İslam aleminin birleşeceği günlerin yakın olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.