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Muhtar Akademisi Eğitim Programı Başladı

Muhtar Akademisi Eğitim Programı Başladı
01.07.2025 15:55
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Ankara'da 1425 muhtarı kapsayan eğitim programı, kamu yönetiminde muhtarların rolünü vurguluyor.

Ankara Valiliği ile Ankara Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen ve başkentte görev yapan 1425 muhtarı kapsayan "Muhtar Akademisi Eğitim Programı" başladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Prof. Dr. Aziz Köklü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programında konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, muhtarlık kurumunun kamu yönetimindeki stratejik konumuna dikkati çekti.

Muhtarların vatandaşla aralarında köprü görevi gördüğünü belirten Şahin, "Muhtarlarımız bizim sesimizi vatandaşa duyurduğu gibi vatandaşlarımızın sesini de kamuya en hızlı, doğru bir şekilde iletiyor." dedi.

Muhtarlığın 200 yıllık bir kurum olduğunu hatırlatan Şahin, "Muhtarlık gibi köklü bir kurum bir anda kaldırılacak, kaldırılıyor diye değerlendirmelere tabi tutulamaz. Bugün muhtarlarımız dünden daha fonksiyonel, dünden daha etkili. Çünkü dünden daha fazla yetkililer." diye konuştu.

Şahin, eğitim programına katkı sunan Ankara Üniversitesi akademik kadrosuna ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Muhtar Akademisi Eğitim Programı'na ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Devlete açılan ilk kapının muhtarlık makamı olduğuna işaret eden Ünüvar, "Muhtarlar, mahallelerimiz ve köylerimizin gören gözü, duyan kulağı, konuşan sesi, nabzıdır. Dolayısıyla muhtarlar katılımcı, şeffaf ve işbirliğine dayalı bir yönetim anlayışını da geliştirmek durumunda." ifadelerini kullandı.

"Bilgiyi topluma aktarmayı görev olarak görüyoruz"

Devlet görevlilerinin en temel görevinin, devletin imkanlarıyla milletin ihtiyacını buluşturmak olduğunun altını çizen Ünüvar, şunları kaydetti:

"Ankara Üniversitesi olarak biz, bilgi yönetmek kadar bu bilgiyi topluma aktarmayı da kendimiz için şerefli bir görev olarak görüyoruz. Bugünkü görevimiz Muhtarlık Akademisi'nin programına ev sahipliği yapmak oldu. 3 ayrı aşamada yapılacak programın hepsinde de Ankara Üniversitesinin çok etkin hocalarının tecrübelerini ve bilgilerini aktaracağını biliyoruz."

"Muhtar Akademisi Eğitim Programı" 3 grup halinde 9 gün sürecek.

Kaynak: AA

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