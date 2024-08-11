Muhtarın Oğlu Evlendi

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde 6 yıldır muhtarlık yapan Burhan Uğur, oğlu Beyhan Uğur'un nikahını kıydı.
Muhtar Burhan Uğur'un oğlu Beyhan Uğur hayatını Sevdanur Kale ile birleştirdi.
Uğur, evlerinin bahçesinde gerçekleştirilen nikah töreninde oğlunun nikahını kıyıp evlilik cüzdanını da gelinine verdi.
???????Büyükpaşa köyü muhtarı Burhan Uğur, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına ve dostlarına teşekkür etti.
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