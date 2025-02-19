Muhtarlara Atış Talimi Soruşturması

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Ormanlık alanda atış talimi yapan muhtarlara soruşturma

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde ormanlık alanda ruhsatlı silahlarıyla atış talimi yapan 5 mahalle muhtarı hakkında Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet Mahalle Muhtarı G.H., Kayhan Mahalle Muhtarı Ç.K., Halitpaşa Mahalle Muhtarı A.A., Karaali Muhtarı G.N. ve Orhaniye Mahallesi Muhtarı A.K., ruhsatlı silahları ile Narlı Mahallesindeki ormanlık alanda atış talimi yaptı. O anları sosyal medya hesaplarında paylaşan muhtarlar hakkında Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Muhtarlar görüntülerin tepki çekmesi üzerine sosyal medyadan atış talimi yaptıkları anların görüntülerini sildi. Kumla Jandarma Karakoluna çağrılan 5 muhtarın burada ifade verdiği bildirildi.