Muhtarlarla Güvenlik Toplantısı

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Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, kent merkezinde görevli muhtarlarla buluştu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen toplantıya, il emniyet müdür yardımcılarıyla, kent merkezinde görev yapan muhtarlar katıldı.

İl Emniyet Müdürü Kurt başkanlığındaki toplantıda asayiş, trafik, uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığıyla mücadele, okul çevresi ve öğrenci güvenliği ile kent kameraları hakkında görüşülerek, mahallelerin huzur ve güvenliğine katkı sağlayacak görüş ve öneriler değerlendirildi.

Kurt, muhtarlarla tanışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür etti.