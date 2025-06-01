Muhtarlık Ara Seçimleri Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muhtarlık Ara Seçimleri Sonuçlandı

Muhtarlık Ara Seçimleri Sonuçlandı
01.06.2025 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Giresun'da muhtarlık ara seçimleri yapıldı, yeni muhtarlar belirlendi.

Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Giresun'da çeşitli nedenlerle boş bulunan bazı mahalle ve köylerde muhtarlık ara seçiminde oy verme işlemi tamamlandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Kutlugün Mahallesi'nde yapılan muhtarlık ara seçiminde, mahalle sakinleri muhtarlarını seçmek için sandık başına gitti.

Oy kullanma işleminin tamamlanmasıyla yeni muhtar Aytaç Sarbat oldu.

Maçka ilçesine bağlı Öğütlü Mahallesi'nde de yapılan muhtarlık ara seçiminde 232 oy ile Hacı Barış Uzun muhtar seçildi.

Şalpazarı ilçesine bağlı Güdün Mahallesi'nde de yapılan seçimde 86 seçmenin oyu ile Bayram Duran muhtar oldu.

Rize

Rize'de Çayeli ilçesine bağlı Küçükcaferpaşa Mahallesi, Güneysu ilçesine bağlı Yüksekköy Mahallesi ve Pazar ilçesine bağlı Derebaşı köyünde seçmenler muhtarlık ara seçimleri için sandık başına gitti.

Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Küçükcaferpaşa Mahallesi muhtarlığına 84 oy ile Hikmet Sar seçildi.

Güneysu ilçesine bağlı Yüksekköy Mahallesi muhtarı da 207 oy ile İsmail Koçali oldu.

Pazar ilçesine bağlı Derebaşı köyü muhtarlığına da yapılan seçimle 148 oy alan Enes Yurdakul getirildi.

Artvin

Artvin merkeze bağlı Yanıklı ve Pırnallı ile Borçka'ya bağlı Alaca köylerinde toplamda 859 seçmen sandık başına gitti.

Tek sandıkta 168 seçmenin oy kullandığı Pırnallı köyünde geçerli oylardan 88'in alan Ercan Yılmaz köy muhtarı seçildi.

Üç ayrı sandıkta 345 seçmenin oy kullandığı Yanıklı köyünde ise 176 oy alan Cemal Genç köyün yeni muhtar oldu.

Alaca köyünde de 346 seçmen oy kullanırken, geçerli oyların 113'ünü alan Cihan Özçelik muhtar olmaya hak kazandı.

Bayburt

Bayburt'ta 3 köyde muhtarlık ara seçiminde, köy sakinleri muhtarlarını seçmek için sandık başına gitti.

Merkeze bağlı Gökçeli köyünde oy kullanma işleminin tamamlanmasıyla Sezgin Akbaş 28 oyla yeni muhtar oldu. Güneydere köyünde ise yeni muhtar 57 oy alan Ercan bayraklı oldu.

Demirözü ilçesine bağlı Güvercindere köyünde yapılan muhtarlık seçiminde ise Ercan Saymaz 21 seçmenin oyuyla yeni muhtar oldu.

Giresun

Giresun'da 1 mahalle, 4 köy olmak üzere il genelinde 5 yerleşim biriminde muhtarlık seçimi yapıldı.

Giresun merkez Cumhuriyet Mahallesi muhtarlık seçimini Mustafa Katırcı 123 oyla kazandı.

Alucra ilçesine bağlı Günügüzel köyünde Mithat Hamurcu 40 oy aldı ve muhtar seçildi.

Piraziz ilçesine bağlı Balçıklı köyünde Kahraman Yılmaz da 115 oy alarak, muhtarlık seçimini kazandı.

Yağlıdere ilçesine bağlı Akköy köyünde Celal Arslan da 221 oy aldı ve muhtar seçildi.

Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Yerel Haberler, Politika, Giresun, Bayburt, trabzon, Güncel, Artvin, Yaşam, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhtarlık Ara Seçimleri Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı 14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
İBB’ye operasyonda çok konuşulacak iddia Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler
Kadıköy’de bıçak zoruyla kolye gasp eden 17 yaşındaki çocuk, silah teşhirinden tutuklandı Kadıköy'de bıçak zoruyla kolye gasp eden 17 yaşındaki çocuk, silah teşhirinden tutuklandı
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Ukrayna’nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı

16:42
Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı
Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı
16:20
İstanbul’daki barış zirvesi sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Esir takası hazırlığındayız
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Esir takası hazırlığındayız
15:57
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum’dan ağır küfür ve hakaret
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum'dan ağır küfür ve hakaret!
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
14:09
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
22:35
İnanılmaz görüntüler Bursaspor’un 62. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı
İnanılmaz görüntüler! Bursaspor'un 62. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı
22:29
Beşiktaş Fibabanka’dan Galatasaray’a 22 sayı fark Seride durum 2-0 oldu
Beşiktaş Fibabanka'dan Galatasaray'a 22 sayı fark! Seride durum 2-0 oldu
22:21
Yüksel Yıldırım’dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
22:13
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
22:01
Süper Lig’de maç sonu ayrılık kararı
Süper Lig'de maç sonu ayrılık kararı
21:57
İBB soruşturmalarını yürüten savcıları tehdit eden suç makinesi yakalandı
İBB soruşturmalarını yürüten savcıları tehdit eden suç makinesi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 17:05:41. #7.13#
SON DAKİKA: Muhtarlık Ara Seçimleri Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.