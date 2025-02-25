Müjde Ar Trafik Kazası Geçirdi - Son Dakika
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Müjde Ar Trafik Kazası Geçirdi

Ünlü sanatçı Müjde Ar, Beşiktaş'ta bir otobüsle çarpıştı, sağ dizinde ödem tespit edildi.

25.02.2025 14:07
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(İSTANBUL) - Ünlü sanatçı Müjde Ar, trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan ve sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem, şişlik belirlenen sanatçının, gözlem amaçlı tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Ünlü sanatçı Müjde Ar, dün akşam saatlerinde Beşiktaş'ta, içinde bulunduğu otomobile bir otobüsün çarpması sonucu yaralandı. Sanatçı ile aynı araçta bulunan eşi eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş kazadan yara almadan kurtuldu.

Hastane yetkilileri: "Sağlık durumu iyi"

Müjde Ar'ın sağlık durumuyla ilgili Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun, şu açıklamayı yaptı:

"Hastamız Müjde Ar, 24 Şubat 2025 tarihinde saat 20.30 sıralarında Acıbadem Maslak Hastanesi'ne başvurdu. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle sırt ve baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye gelen Müjde Ar'ın detaylı muayenelerinde sağ dizinde darbeye bağlı ödem ve şişlik tespit edildi. Sağlık durumu iyi olan hastamızın tedavisi, normal hasta odasında gözlem ve takip amaçlanarak sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA

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