Mülakat Mağdurları İçin Eylem - Son Dakika
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Mülakat Mağdurları İçin Eylem

Öğretmen adayları, mülakat dengesizliğine dikkat çekerek Milli Eğitim Bakanı'na yanıt verdi.

12.05.2025 18:48
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(ANKARA)- Mülakat mağduru öğretmen adaylarının sözcülüğünü yapan Özkan Özdemir, İçişleri Bakanlığı önünde yapmış olduğu açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenerek, "Komisyonlar arası koordinasyonu sağlamak ve adaylar arasında yaşanılacak olan puanlama dengesizliğin önüne geçmek için gerekli eğitimleri komisyon üyelerinize vermeniz gerekiyor. Bunu yaptınız mı? Yapmadınız. Kobay fare gibi mülakat garabetinde emeklerimizi gasp ettiniz" ifadelerini kullandı.

Bir süredir Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylemlerini sürdüren atanamayan öğretmen adaylarının sözcüsü Özkan Özdemir, İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz hafta İstanbul'da katıldığı bir etkinlikte Özdemir hakkında "terör örgütleriyle ilişkisi var", "ahlaksız, megaloman, terbiyesiz" gibi ifadeler kullanmıştı. Bu ifadelere tepki gösteren Özdemir, yapmış olduğu açıklamada şunları söyledi:

"Sayın Milli Eğitim Bakanının katılmış olduğu programda 190 gündür süren mücadelemizde sesimizi duyurmaya çalıştık. Kendisi benimle görüşmek üzere dışarıda sözleşmişken daha salonu terk etmeden arkamdan türlü ithamlarda bulunuyor. Ne megolamanlığım, ne haksızlığım, ne de tutarsızlığım kaldı. Yusuf Tekin'in iddiaları ne idi; mülakatları şeffaf yapmıştı, hak yememişti. Bu arkadaş megoloman bir arkadaş, üstenci bir arkadaş. Ne mahkemeye başvuruyor, ne bize itiraz dilekçesinde bulunuyor. Sadece benmle görüşün diyor. Ben bu arkadaş ile neden görüşeceğim?' diyor. İnsan iftira atarken ertesi günü düşünmeli. Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunu işgal ederken biraz olsun bunun sonuçlarını düşünmeli.

Sayın Yusuf Tekin'e buradan iki belge göstereceğim.  31 Ekim  tarihinde  bize verilen mülakatlara itirazla ilgili sürede Ankara Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü'nin Ölçme Değerlendirme Birimine yapmış olduğum itiraz buradadır. Ankara 21. İdare Mahkemesinde devam eden esas mahkeme tutanağı açık olarak devam eden mahkemenin belgesi... Hani dava açmamıştım Yusuf Tekin?

Bir de şöyle söylemişti, 'başka arkadaşıma fazla puan verdiler bana düşük puan verdiler ona itiraz ediyorlar'. Sen Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı olduğunuzu unuttunuz galiba. Mükellef olduğunuz bu sınavda yapmanız gereken şeyi hatırlatıyorum size; 20 ilde 245 komisyon kurdunuz, bu komisyonlar arası koordinasyonu sağlamak ve adaylar arasında yaşanılacak olan puanlama dengesizliğin önüne geçmek için gerekli eğitimleri komisyon üyelerinize vermeniz gerekiyor. Bunu yaptınız mı? Yapmadınız. Kobay fare gibi bizi mülakat garabetinde emeklerimizi gasp ettiniz.

"Kontenjan dahilinin 3 katı mülakata çağırıldı"

Sizlere çok kısa bir bilgilendirmede bulunacağım; Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin kontenjan açıkladı.  Bu 20 bin kontenjan içerisinde bulunan adaylar derece yapmış adaylar. Bu kontenjan yaklaşık 100'ün üzerinde branşa dağıldı. Bu kontenjan dahilinin 3 katı mülakata çağrıldı. İzmir'de 521 kontenjan içerisindeki aday sınava giriyor bunlardan sadece 8'i eleniyor. Matematik biliyor musunuz Sayın Bakan. Bildiğinizi sanmıyorum ama kabaca bir hesap yapayım size, her 70 adaydan sadece bir kişi elenmiş. Bursa'da 445 aday sınava giriyor bunların 106 tanesi eleniyor. Her dört buçuk kişiden bir kişi eleniyor. İzmir'de ve Bursa'da yaşanılan puan farklılığı kontenjan içerisinde derece yapmış öğretmenlerin fırsat ve imkan eşitliği ilkesini ortadan kaldırdığınızın beyanatıdır."

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanı, İçişleri Bakanlığı, Yusuf Tekin, Politika, Güncel, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mülakat Mağdurları İçin Eylem - Son Dakika

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