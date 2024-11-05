Mülteci Eğitim Programı Eskişehir'de Başladı

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Türkiye Adalet Akademisi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğiyle yürütülen eğitim iş birliği protokolü kapsamında Eskişehir'de düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi yaygınlaştırma eğitimi" programı başladı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yargı mensuplarının eğitimine katkı sağlamayı ve mülteci konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan programa Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Abdullah Murat, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Özel katıldı.

Eğitim programı yarın tamamlanacak.