Mumyalar Oyununun Prömiyeri Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mumyalar Oyununun Prömiyeri Yapıldı

Mumyalar Oyununun Prömiyeri Yapıldı

Ali Cüneyt Kılcıoğlu'nun yazdığı 'Mumyalar', çöp toplayıcılarının hikayesini anlatıyor.

28.11.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Cüneyt Kılcıoğlu'nun yazdığı, Atilla Şendil'in rejisör koltuğunda oturduğu "Mumyalar" oyununun prömiyeri, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de yapıldı.

İstanbul Devlet Tiyatrolarınca sahnelenen tek perdelik oyunda karakterlere, Ali Ersin Yenar, Nişan Şirinyan ile Ahmet Onğulu hayat veriyor.

Şendil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mumyaların" ilginç bir oyun olduğunu belirterek, hikayenin içinde düne, bugüne ve geleceğe dair bir sürü ipucu olduğunu söyledi.

"Oyunda yeni bir şeyler söylemeye çalıştık"

Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun ileriyi görebilen yazarlardan olduğunu dile getiren Şendil, "Bence önemli şeylerden biri yazarla ayrı düşmemeye çalışmak. Biz onun hayalini gerçekleştirdik." dedi.

Şendil, oyunun hazırlık sürecinin çok keyifli geçtiğini belirterek şöyle devam etti:

"İki usta oyuncu Nişan Şirinyan ve Ali Ersin Yenar ile beraber çalıştık. Bu metinle beraber biz de yeni şeyler öğrendik, yeni bir şeyler söylemeye çalıştık. Ama biraz farklı bir biçimde seyirciye ulaşan, geçmişten başlayarak geleceğe ve bugüne dair bir hikaye. İki çöp toplayıcısının hikayesi. Oyunun karakterleri biraz dalga geçiyorlar bu durumla. Geçmişlerini unutuyorlar. Yeniden hatırlıyorlar, unutuyorlar, yeniden hatırlıyorlar ve sonunda diyorlar ki 'yarın tekrar başa döneceğiz, bu da bizim lanetimiz'."

"Oyunda çok profesyonel iki oyuncuyla çalıştığım için birazcık rahatım"

Seyirciye keyifli anlar yaşatmak istediklerini söyleyen Şendil, "Seyirci tiyatro salonuna birazcık kendi dertlerinden uzaklaşmak, biraz farklı bir ambiyans içinde olabilmek için geliyor. Elbette ki var olduğu anı unutmayacak, ama 'evet ya işte biz de böyle yaşıyoruz' demesi bizim için önemli." ifadesini kullandı.

Şendil, oyunun ilk defa sahnelenecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlk defa seyirciyle buluşacak bir oyunda bu heyecanın olmaması mümkün değil. Ben sahnede değilim ama belki onlardan daha fazla heyecanlıyım. Bu oyunda çok profesyonel iki oyuncuyla çalıştığım için birazcık rahatım." diye konuştu.

"Mumyalar", geçimlerini çöp toplayarak sağlayan, kadın cinayetleri, çocuk istismarı, iş kazaları, şiddet olaylarını görüp bunlara kayıtsızlaşan iki kardeşin, her gün tekrar eden aynı yaşamlarını ve geçmişi hatırlamak için hafızalarını zorlamasını konu alıyor.

Oyun, yarın ve 30 Kasım'da Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de temsillerine devam edecek.

Müziklerini Yaseminsu Şendil'in hazırladığı oyunun dekor tasarımına Aytuğ Dereli, kostümlerine Dilek Kaplan ve ışık tasarımına Halit Akgül imza attı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Mecidiyeköy, istanbul, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mumyalar Oyununun Prömiyeri Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:31 Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
22:39 Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
22:15 Netanyahu’dan orduya Orta Doğu’yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın
21:01 Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti Yücel Arzen’in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar
09:53 Eğitim uçağı işlek caddeye düştü: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Eğitim uçağı işlek caddeye düştü: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
09:35 Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı
09:32 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler
09:32 Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran an: Ancelotti Arda’ya bağırdı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran an: Ancelotti Arda'ya bağırdı
09:21 Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde yayla çorbamız da yer aldı Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde yayla çorbamız da yer aldı
09:15 Seda Bakan’ın cesur pozlarına yorum yağdı Seda Bakan'ın cesur pozlarına yorum yağdı
09:04 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 00:06:22. #1.13#
SON DAKİKA: Mumyalar Oyununun Prömiyeri Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.