Münih Güvenlik Konferansı Başladı - Son Dakika
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Münih Güvenlik Konferansı Başladı

Bu yılki konferansta Rusya-Ukrayna Savaşı ve küresel güvenlik sorunları tartışılacak.

14.02.2025 13:47
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Bu yıl 61'incisi düzenlenen ve transatlantik dünyanın önde gelen dış politika ve güvenlik uzmanlarını bir araya getiren uluslararası Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) başladı.

Soğuk Savaş'ın iki kutuplu dünya düzeninde bir Alman inisiyatifi olarak oluşturulan Münih Güvenlik Konferansı'nın kurucu felsefesi, güvenlik sorunlarının çözümünde diyalog ve karşılıklı etkileşim yollarının aranması olurken 4'üncü yılına girecek Rusya- Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki gerilim ve savunma harcamaları ile Avrupa'nın güvenliği, bu yıl konferansın ana konuları arasında yer alıyor.

Aralarında başta savunma şirketleri olmak üzere, küresel düzeyde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de bulunduğu 800'den fazla davetli de pazar gününe kadar sürecek MSC 2025'in katılımcıları arasında yer alıyor.

Uluslararası siyaset ve güvenliği meşgul eden konuların tartışılmasında üst düzey katılımcıları bir araya getiren MSC, sadece transatlantik dünyanın önde gelenlerini değil, Batı dışı dünyanın önemli devlet insanlarını da ağırlıyor.

Bu yılki konferansta Batı ile Çin arasındaki ilişkiler, küresel ticaret gerginlikleri, Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalar, savunma harcamaları, iklim krizleri, enerji ve gıda güvenliği, yapay zeka ve teknoloji konusunda düzenlemeler gibi diğer önemli küresel meselelere odaklanılacak.

NATO'da savunma harcamalarının artırılması, küresel yönetişim, küresel güvenlik, demokratik esneklik, iklim güvenliği, uluslararası düzenin durumu, bölgesel çatışmalar dahil olmak üzere Transatlantik ortaklığın geleceği, gıda güvenliği, Avrupa'nın dünyadaki rolü, enerji politikaları, iklim krizi ve diğer güvenlik konularında yaklaşık 350 panel düzenlenecek konferansta, " Donald Trump'ın yönetimindeki ABD nereye gidiyor?" sorusuna da cevap bulunmaya çalışılacak.

"Transatlantik ortaklığa ve Ukrayna'ya verilen desteğe ne olacak?" sorusunun da masaya yatırılması bekleniyor.

Hiçbir kararın alınmadığı gayri resmi toplantıların yapıldığı Münih Güvenlik Konferansı'na bu yıl ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de dahil olmak üzere 50'den fazla devlet ve hükümet başkanı ile yaklaşık 100 dışişleri ve savunma bakanının katılması bekleniyor.

Ukrayna'da barış

Ukrayna'da barış çabalarının bu yılki konferansa damgasını vurması beklenirken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de konferansta konuşma yapması planlanıyor.

Ukrayna söz konusu olduğunda, Avrupalı devletlerin ABD hariç Rusya'ya karşı savunmaya verdikleri desteği sürdürüp sürdüremeyecekleri sorusu gündemdeki yerini korurken, Zelenskiy'nin Ukrayna masada olmadan "sahte bir barış" planı üzerine uyarılarda bulunması bekleniyor.

Şu ana kadar Rusya güvenlik konferansına davet edilmezken, Alman basınında Ukrayna'da barış için Münih'te "Rusya, Ukrayna ve ABD'den üst düzey temsilcilerle" bir toplantı yapılacağı iddia edildi.

61'inci Münih Güvenlik Konferansı'nın aynı zamanda katılımcılara mevcut çatışmalar ve devam eden diplomatik çabalar konusunda ikili toplantılar ve kapalı kapılar ardında görüşmeler yapma fırsatı vermesi de bekleniyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) savunma ve güvenlik politikasının geleceği, Rusya, Ukrayna, Orta Doğu ve Çin ile ilgili konuların yanı sıra iklim değişikliğinin güvenlik üzerine etkileri de MSC 2025'te tartışılacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı öncesi Münih Güvenlik Konferansı'nın düzenli konukları arasında yer alan Rus devlet yetkilileri ise son 3 yıldır konferansa davet edilmiyor.

Rusya'nın yanı sıra Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi de konferansa davet edilmedi.

Hakan Fidan MSC25'te

Konferansta, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç temsil ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konferansa katılıyor.

Öte yandan, konferansın yapıldığı otelin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Güvenliği sağlamak için yaklaşık 5 bin polis görev yapıyor.

Ayrıca, dün Münih kent merkezinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 28 kişini yaralanmasının ardından güvenlik tedbirleri artırıldı.

1963'ten bu yana düzenlenen Münih Güvenlik Konferanslarının ana motivasyonlarını, "transatlantik dünya" diye tanımlanan Batılı uluslararası topluluğun küresel ekonomik, siyasi ve güvenlik hakimiyetini kalıcı hale getirmek, Amerikalı ve Avrupalı ortaklar arasındaki ilişkileri güçlendirmek, bu bağlamda ortaya çıkabilecek risk ve zorluklara en üst düzeyde çözümler aramak oluşturuyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Orta Doğu, Politika, Ukrayna, Rusya, Münih, Dünya, Son Dakika

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